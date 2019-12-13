沙特阿美次日續揚 市值曾破15.6萬億

分析師籲投資者「食糊」

Bernstein估計，沙特阿美的估值只有1.36萬億美元。不過由於MSCI等主要指數提供商將把沙特阿美納入其指數，加上要在沙特市場做空有難度，沙特阿美短期內仍可能上漲。《華爾街日報》表示，沙特阿美股價向上，很大程度是因為該公司上市流通股份只佔總股本1.5%，卻對其估值產生巨大影響，而這並非對其價值的真實反映。沙特阿美在周三上市首日僅3億美元的成交額，就令沙特阿美的市值由1.7萬億美元增至1.88萬億美元。以每股38里亞爾（約79港元）的價格計算，投資者所持的1.5%沙特阿美流通股價值只有300億美元。

全球投資者對沙特阿美的價值一直意見分歧。總部位於迪拜的投行Arqaam Capital將沙特阿美目標價定在每股39.2里亞爾（約81.6港元），這意味其估值達2.1萬億美元。該投行表示，沙特阿美產油的成本較低，且承諾支付750億美元股息，估值溢價是合理的。

（綜合報道）

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