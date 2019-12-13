經濟
國際金融
下一篇 上一篇

沙特阿美次日續揚 市值曾破15.6萬億

【明報專訊】沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）繼上市首日股價升10%漲停板後，昨股價續升，最多曾升9.94%，高見38.7里亞爾（約80.6港元），市值一度突破2萬億美元（15.6萬億港元）大關，達到沙特王室追求的市值目標，並較上市時1.7萬億美元的估值顯著提升。不過資產管理機構Sanford C. Bernstein的分析師指出，沙特阿美股息收益率低，且面對政府參與營運的政治風險及油價前景黯淡等不利因素，質疑其市值過高，建議投資者可沽出「食糊」。

分析師籲投資者「食糊」

Bernstein估計，沙特阿美的估值只有1.36萬億美元。不過由於MSCI等主要指數提供商將把沙特阿美納入其指數，加上要在沙特市場做空有難度，沙特阿美短期內仍可能上漲。《華爾街日報》表示，沙特阿美股價向上，很大程度是因為該公司上市流通股份只佔總股本1.5%，卻對其估值產生巨大影響，而這並非對其價值的真實反映。沙特阿美在周三上市首日僅3億美元的成交額，就令沙特阿美的市值由1.7萬億美元增至1.88萬億美元。以每股38里亞爾（約79港元）的價格計算，投資者所持的1.5%沙特阿美流通股價值只有300億美元。

全球投資者對沙特阿美的價值一直意見分歧。總部位於迪拜的投行Arqaam Capital將沙特阿美目標價定在每股39.2里亞爾（約81.6港元），這意味其估值達2.1萬億美元。該投行表示，沙特阿美產油的成本較低，且承諾支付750億美元股息，估值溢價是合理的。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕市值 沙特阿美

上 / 下一篇新聞

駱克道舖撻訂 4個月勁蝕千萬 反修例風暴以來最大宗商舖撻訂個案
駱克道舖撻訂 4個月勁蝕千萬 反修例風暴以來最大宗商舖撻訂個案
君豪峰業主持貨2年實蝕15%
君豪峰業主持貨2年實蝕15%
仲量聯行料豪宅樓價明年大跌兩成
仲量聯行料豪宅樓價明年大跌兩成
愛炫美3宗4房撻大訂 發展商殺訂近1200萬
愛炫美3宗4房撻大訂 發展商殺訂近1200萬
新世界大網仔申建住宅 規劃署不支持
新世界大網仔申建住宅 規劃署不支持
凱帆軒海景兩房月租1.7萬 低市價一成
凱帆軒海景兩房月租1.7萬 低市價一成
恒指急升348點 逼27000關 特朗普再發功 夜期漲逾300點
恒指急升348點 逼27000關 特朗普再發功 夜期漲逾300點
瑞信：明年恒指上望28000點
瑞信：明年恒指上望28000點
澳門傳建人幣股票交易所 濠賭全線漲
澳門傳建人幣股票交易所 濠賭全線漲
惠譽：社會動盪未影響港金融地位
惠譽：社會動盪未影響港金融地位
港交所研合併旗下3結算所
港交所研合併旗下3結算所
儲局暗示明年不加息
儲局暗示明年不加息
天津物產債券或最多「三七折」找數 標普：等同違約 近20年首家國企拖欠美元債
天津物產債券或最多「三七折」找數 標普：等同違約 近20年首家國企拖欠美元債
康寧傑瑞首日升32％ 每手帳賺3300元
康寧傑瑞首日升32％ 每手帳賺3300元
會計師公會新會長江智蛟：將推動「普選」會長
會計師公會新會長江智蛟：將推動「普選」會長
WeLab完成C輪12億融資
WeLab完成C輪12億融資
吳光正92%溢價 提私有化Joyce
吳光正92%溢價 提私有化Joyce
渣打101億售印尼Permata銀行44.6%持股
渣打101億售印尼Permata銀行44.6%持股
雅生活5億購新中民六成股權
雅生活5億購新中民六成股權
食其家旺角開張撼吉野家 店外人龍輪候 有食客稱不想光顧「藍店」
食其家旺角開張撼吉野家 店外人龍輪候 有食客稱不想光顧「藍店」
示威無礙日店攻港
示威無礙日店攻港
特朗普再唱好中美談判 道指早段升逾200點 美股新高
特朗普再唱好中美談判 道指早段升逾200點 美股新高
雀巢312億售美雪糕業務
雀巢312億售美雪糕業務
張兆聰：騰訊重新領軍 宜340元以下吸
張兆聰：騰訊重新領軍 宜340元以下吸
張宗永：愛因斯坦愛不愛國？
張宗永：愛因斯坦愛不愛國？
技術取勝：銀河娛樂上試57元
技術取勝：銀河娛樂上試57元
盧駿匡：多強勢股轉弱 短線做淡較易
盧駿匡：多強勢股轉弱 短線做淡較易
夏海鈞狂沽恒大 自製年尾「花紅」
夏海鈞狂沽恒大 自製年尾「花紅」
劉思明：汽車濠賭股借消息炒作
劉思明：汽車濠賭股借消息炒作
周顯：特區政府太丟假 中文程度輸港英政府
周顯：特區政府太丟假 中文程度輸港英政府
譚新強：自殺率清楚告訴世界：美國非天堂 中國更不是地獄
譚新強：自殺率清楚告訴世界：美國非天堂 中國更不是地獄
湯文亮：關公抑特朗普止暴制亂？
湯文亮：關公抑特朗普止暴制亂？
布里斯班2022樓價將跑贏全澳 悉尼墨爾本人口遷入 經濟增長強帶來支持
布里斯班2022樓價將跑贏全澳 悉尼墨爾本人口遷入 經濟增長強帶來支持