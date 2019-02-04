特朗普再唱好中美談判 道指早段升逾200點 美股新高

歐洲央行新任行長拉加德（Christine Lagarde）昨首次主持貨幣政策會議，貨幣政策一如預期按兵不動。她在會後的發布會公布，對歐央行的戰略檢討將於明年1月開始，至明年底結束，以歐央行的政策目標為檢討核心，並將審視經濟不平等及氣候變化等爭議問題。歐央行對上一次戰略檢討是於2003年，此後環球形勢發生重大變化，預示今次檢討可能為歐央行帶來重大轉變。目前代表歐洲19國的歐央行，將通脹目標訂於略低於2％的水平。拉加德稱，政策框架尚未完全達成共識，是時候重新檢討過去使用的每種工具是否適當。

歐央行貨幣會議按兵不動

歐央行理事會昨議決將主要存款利率保持在負0.5厘的歷史低位，並確認11月起進行的每月買債額度將維持在200億歐元（約1738億港元）不變，跟聯儲局一樣按兵不動，反映主要央行都在評估之前寬鬆措施的作用。歐央行重申在首次加息的前夕，買債才會結束，而加息的條件是通脹前景符合目標。利率將維持在當前或更低水平。消息公布後，歐元兌美元匯率大致持平於1.1132美元。

拉加德稱，歐洲經濟風險傾向下行，但風險較之前略為緩和。她不會猜測中美何時達成首階段貿易協議，但認為貿易戰和英國脫歐等帶來的風險正在減少。她形容初步迹象顯示，歐元區增長放緩的情况趨向穩定，通脹壓力「溫和增長」。拉加德否認歐元區有「日本化」（長期低增長、低通脹，導致持續的超低借貸成本）的風險，指沒有迹象顯示歐元區借貸收縮。

拉加德否認歐元區「日本化」

歐央行預計，今年歐元區平均通脹率只有1.2%左右，未來3年通脹率也未能達到略低於2%的目標。不過拉加德補充，2022年第四季的通脹率可望升至1.7%，趨向接近目標水平。歐央行又將今年歐元區GDP增長預測輕微上調至1.2%，明年增長預期略為下滑至1.1%，而2021至22年也維持1.4%增長。

為提振經濟，歐洲央行前任行長德拉吉（Mario Draghi）在卸任前推出大規模的刺激計劃，在9月宣布減息，並重啟第二輪量化寬鬆，獲拉加德表態支持。拉加德昨表示，歐央行理事將隨時準備調整所有政策工具，確保通脹率邁向央行目標。外界預期她上任之初將遵照前任的超級寬鬆政策。她昨呼籲歐元區內的政府若有財政空間，應採取有效和及時的財政支持，助貨幣措施發揮作用。在債務高企的國家，則需要謹慎行事，實現結構性平衡的目標。

分析認為，由於拉加德缺乏作為央行經濟師的經驗，預期她將專注於為央行政策作溝通，助央行理事會建立共識，尤其是前任行長德拉吉卸任前數月，因加推刺激措施等問題，造成央行內部有很大分歧。拉加德抗拒外界把她標籤為鷹派或鴿派，說自己更喜歡被視為貓頭鷹，因為這種動物非常聰明。她又透露，計劃加快歐央行對數碼貨幣的研究。

（綜合報道）

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