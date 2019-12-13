食其家旺角開張撼吉野家 店外人龍輪候 有食客稱不想光顧「藍店」

明報記者 蕭嘉聰

本報記者昨於午飯時間到達店外，除堂食大排長龍外，外賣亦需排隊，合計逾50人等待，最終需時1.5小時才能進入食店。食其家將24小時營業，牛肉飯可選擇S（細）至LL（加大）共4種分量，以普通牛肉飯計，最便宜只需25元，下午3時至午夜12時會提供兩款一人火鍋。香港吉野家的「和風牛肉飯」可選擇「細」或正常分量，另有較大的「一番巨丼」，夜市亦提供一人火鍋（見表），惟價錢上食其家略低。

24小時營業 價錢較吉野家略低

西川洋司昨表示，現時會先觀察港人對首間分店的反應，暫未設定開新店目標，惟較傾向住宅區開設新店。另外，為了確保食物品質，將會有日本師傅長駐店內，吸引客人來訪。

香港吉野家自7月捲入反修例風波，公司facebook（fb）帖文談及俗稱「獅子狗」的竹輪，疑影射警員，其後帖文被刪除，更傳老闆洪明基解僱相關員工。雖然吉野家fb及合作的廣告公司發聲明澄清無員工被解僱，網民仍發起罷食，生意大受打擊，部分分店更被破壞。

日本師傅長駐 暫未擬開新店

昨排隊光顧的姚太表示，自己對食其家的認識不深，今次是女兒上網看到店舖新開張，請她幫忙排隊。她續指，政治事件會影響自己如何選擇食店，例如盡量不光顧「藍店」，但有時無可避免「唔揀得咁多」，曾經光顧吉野家，認為兩者的價格差不多，相信今次女兒是希望比較兩者分別，自己亦特意來旺角一試食其家。至於能否取代吉野家，姚太就認為「要食過先知」，要品質好才能代替吉野家。

食客黃先生及鄭先生指出，早於6月已不再光顧吉野家，認為食其家與吉野家價錢相若，未來可取代吉野家。今日排隊需時約1.5小時，未來會視乎情况再次光顧。鄭先生表示，以為坐下來後應該很快上菜，但上菜時間較預期長。

食其家首間分店位於旺角，正是警民衝突的核心位置，據傳媒報道，其租用的舖位建築面積約1570方呎，月租22萬元，呎租約140元，低於同街地舖市值逾三成。