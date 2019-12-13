吳光正92%溢價 提私有化Joyce

公告指吳不會再提價

是次為吳光正過去12年來第三次提出將Joyce私有化，涉及收購4.4億股，總作價近1.23億元。另吳光正的兒子會德豐主席吳宗權亦在Joyce持股2%共3320.8萬股，預料可套現929.82萬元，但是他與吳光正屬一致行動人士，因此不會參與投票。Joyce今次私有化以協議方式安排，須在法院會議取得最少75%股東同意，不超過10%股東反對，及在股東特別大會上亦獲最少75%股東同意才予落實。

此前吳光正曾於2007年11月及2010年2月分別以每股0.33及0.25元將Joyce私有化。該集團指已連續四個財政年度收入顯著減少及虧損，單是10月及11月其手頭現金下跌至2.35億元。自2015年8月更沒有再派息，股價之後亦跌近65%，加上股份欠流通性，又未進行股本集資，故提出私有化冀讓股東變現。據公告披露吳光正一方稱完成私有化Joyce後擬維持現有業務，並會對存貨採購及業務拓展持審慎態度，並無計劃對業務及資產作重大變動、重新調配或中止僱用僱員。該集團將於今早復牌買賣。