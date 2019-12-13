WeLab完成C輪12億融資

龍沛智：短期不考慮上市

WeLab於去年7月遞交上市申請，擬集資5億美元（約39億港元），惟今年初宣告申請失效。他表示，是次融資後公司估值較上次B輪有所提升，短期內未必會考慮上市，認為時機亦甚為重要，因過去股票市場較動盪，會待招股市場相對穩定再作討論。

他又表示，其香港及內地業務自2017年起已錄得盈利，至今仍然保持增長，其香港網上信貸平台WeLend的市場佔有率，今年已提升至13.2%，實現155%淨利潤增長。

本港局勢未明朗，大部分本地虛擬銀行擬於明年初推出服務。他表示，目前WeLab Bank（已正式命名為匯立銀行）進度良好，現已聘用約100名員工，下一步將進入試業階段，預料明年初通過金管局的沙盒試驗後便可開業，會視乎情况才調整產品或宣傳策略。