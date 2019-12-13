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會計師公會新會長江智蛟：將推動「普選」會長

【明報專訊】香港會計師公會昨日舉行周年大會，原副會長、立信德豪非審計部董事總經理江智蛟當選為新一屆會長，林智遠及方蘊萱獲選為副會長。雖然前日會計師公會理事選舉，6名民主派或改革派候選人全數當選，惟據了解，江智蛟及林智遠的立場較傾向建制派，而羅兵咸合伙人方蘊萱亦身兼多項公職。有會員認為，即使修例需時，會計界下年起亦應該推行「普選」會長，以作民意參考。

理事改選 民主派取6席

會計師公會去年3月於特別大會上通過以「一人一票」選出會長及副會長的新制度，但至今仍未落實。江智蛟表示，若要落實訴求，或要大幅修改《專業會計師條例》（下稱《條例》）未來亦需要立法會通過，非一朝一夕能解決，他稱已設立工作小組了解不同持份者意見，解決一人一票「普選」問題為任內首要工作之一。據了解，本次會計師公會理事會投票率大幅上升，由早年的個位數飈升至約25%。對於理事會中將出現不同立場，江智蛟表示接受不同的聲音，惟相信會計師公會最終目的是服務會員，因此立場是政治中立。

本次當選理事的6位改革派候選人之一李健恆在會後表示，修改《條例》確實需要時間，甚至要數年，但認為可以同時舉行選舉及「非官方公投」，後者以作為民意參考，若最終選舉結果與民意相悖，相信壓力反而將會落在所選出的會長及副會長身上。他表示，現時社會情况下，需要將公權力下放給公眾，以往社會提到「普選」就認為無人試過，但若公會可以實行這一制度，亦變相證明普選具可行性。

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