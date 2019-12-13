康寧傑瑞首日升32％ 每手帳賺3300元

康寧傑瑞昨日高開27%，上午股價衝上全日最高13.8元，較招股價10.2元高35%。收市報13.5元，升32.4%，成為昨日表現最好的新股，全日成交15億元。

手遊股心動首掛升6.8%

今年下半年內地手遊股陸續登港，心動（2400）早前認購反映平平，但昨日首掛仍升6.8%，收報11.86元，一手帳面賺152元。心動背靠抖音母公司字節跳動，後者獲配售705萬股。心動昨日最高曾見12.32元，較招股價11.1元高逾一成。收市前股價小幅回調，一手帳面賺152元。服裝供應鏈公司尚捷集團（3860）由創業板轉主板上市，昨日掛牌後亦升7%，報0.6元。

路透:上海海爾智家擬來港上市

早前孖展反應不俗的保利物業（6049）昨日截止公開發售，據報初步錄得逾100倍超額認購，由於已超購逾100倍，因此啟動回撥機制，公開發售佔比由13%增至49%。另外，據悉貴州銀行已通過上市聆訊。

另外，根據路透社報道，上海上市的海爾智家（前稱青島海爾）擬來港上市，海爾集團同時擬把海爾電器（1169）私有化。報道指，計劃將在明年下半年實行，作為私有化的計劃之一，海爾電器的小股東可以認購海爾智家的新股。