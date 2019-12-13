康寧傑瑞首日升32％ 每手帳賺3300元

【明報專訊】新股市場似有回暖迹象，昨日3隻新股掛牌後齊齊上升，未盈利生物科技股繼續瘋炒，散戶每手可再賺過千元。前日港股迎來醫械股啟明醫療（2500），緊隨其後的另一B股康寧傑瑞（9966）昨日接棒，全日大升逾三成，首日收市每手可賺3300元。
康寧傑瑞昨日高開27%，上午股價衝上全日最高13.8元，較招股價10.2元高35%。收市報13.5元，升32.4%，成為昨日表現最好的新股，全日成交15億元。
手遊股心動首掛升6.8%
今年下半年內地手遊股陸續登港，心動（2400）早前認購反映平平，但昨日首掛仍升6.8%，收報11.86元，一手帳面賺152元。心動背靠抖音母公司字節跳動，後者獲配售705萬股。心動昨日最高曾見12.32元，較招股價11.1元高逾一成。收市前股價小幅回調，一手帳面賺152元。服裝供應鏈公司尚捷集團（3860）由創業板轉主板上市，昨日掛牌後亦升7%，報0.6元。
路透:上海海爾智家擬來港上市
早前孖展反應不俗的保利物業（6049）昨日截止公開發售，據報初步錄得逾100倍超額認購，由於已超購逾100倍，因此啟動回撥機制，公開發售佔比由13%增至49%。另外，據悉貴州銀行已通過上市聆訊。
另外，根據路透社報道，上海上市的海爾智家（前稱青島海爾）擬來港上市，海爾集團同時擬把海爾電器（1169）私有化。報道指，計劃將在明年下半年實行，作為私有化的計劃之一，海爾電器的小股東可以認購海爾智家的新股。