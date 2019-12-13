天津物產債券或最多「三七折」找數 標普：等同違約 近20年首家國企拖欠美元債

明報記者 溫藹紅

彭博社指出，該公司投資者合共持有四隻總值7.119億元（約57億港元）的美元債券，即約57%的投資者已決定接受公司僅償還37％至63％的「折扣」方案扣高達63%的償還方案；另外持有共2.829億元（約22億港元）或約22.6%的投資者，則有意接受一名來自天津國有資產管理人員提出的舊換新交換方案。

交換要約涉4隻美元債

據評級機構標普報告，天津物產昨日已完成對其四隻美元債券的交換要約（見表），其中主要投資者已接受將今年到期的3億美元債券的票息，由原先的4.5厘票息直接下降至零票息；同時將明年到期的3億美元、2022年到期的2億美元債券，以及4.5億美元（約35億港元）的債券票息相繼下調，變相將還債金額將大大縮減。

或引發國企永續債受質疑

標普表示，會將是次天津物產債券的交換要約，視為「大幅折讓置換」，即相當於違約，因此這是近20年來首次有國企拖欠境外債。標普又指出，已將天津物產債券面值的大幅削減和置換債券的票息下調，以及其財困狀况納入考量。

標普指是次方案或引發投資者對國企永續債券的質疑，由於離岸國有企業永續債券的票息一般較同一家中國公司發行的高級無抵押傳統債券高出100至200個點子（100點子等於1厘），投資者考慮到國家支持的假設，通常將有關收益視為具有適度溢價的優先債務，因此是次重組令投資者質疑該評估是否有效。

今年國企違約金額創新高

隨中國經濟逐漸放緩及流動性收緊，實力較弱的企業或要面臨還款困難。彭博社表示，不少投資者已開始擔憂離岸債券出現違約風險，據其統計，近年中國國企的違約金額已經創新高（見圖）。今年的總違約金額已高達202億美元（約1577億港元），較去年高出130億美元（約1014億港元）或近180%，自2016年起，國企平均每年的違約金額亦有127億美元（約991億港元）。