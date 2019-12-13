在上次10月份的會議，儲局表述委員會觀點，提到「經濟活動的持續擴張、強勁的勞動力市場狀况，以及通脹接近委員會的對稱性2%目標是最可能的結果，但這種前景的不確定性仍然存在」，今次則完全刪除這段表述。

今次聲明亦就利率方面作出表述稱，「委員會認為當前的貨幣政策立場對於支持經濟活動的持續擴張、強勁的勞動力市場狀况，以及通脹接近委員會的對稱性2%目標是合適的」。

按照利率點陣圖，2020年的利率中位數預測從之前的1.9厘降至1.6厘，預測明年利率將保持不變。據利率期貨顯示，明年直至6月止的4次議息會，維持息口不變的機率均超過50%。另外，儲局亦公布，預計2019年美國GDP增長率為2.2%，失業率為3.5%，核心個人消費價格指數（PCE）為1.9%。

金管局：預期之內 港匯平穩

金管局發言人表示，聯儲局決定維持政策利率不變屬市場預期之內，但美國貨幣政策方向仍存在變數，並強調香港的貨幣市場保持穩定，港元匯率平穩。昨日港匯一度升穿7.8，高見7.7982，至昨晚報7.804。1個月香港銀行同業拆息（Hibor）升至2.52厘，隔夜拆息連升5天，昨日報1.21厘。一周及兩周拆息分別升至1.5厘及1.66厘。