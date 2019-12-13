惠譽：社會動盪未影響港金融地位

人權法象徵性 突顯優勢非永存

但報告同時指出，持續的亂局正令人對香港的穩定性及港府管治效率印象變差，而國際社會對香港環境的認知或會改變其地位。近期美國通過《香港人權與民主法案》，惠譽認為，法案雖然很大程度上是象徵性，但卻突顯了香港與國際社會獨特而具備優勢的關係並非是永續不變。若國際對香港的印象改變，很可能帶來經濟外溢效應，令香港失去與大陸有別的關稅待遇。

惠譽同時引述一項政府調查，指外國公司最為看重香港的法治、司法獨立、政治穩定性及安全。惠譽認為，若本地政治不確定性持續，外國公司或會開始懷疑，上述判斷是否依然成立。近期高等法院裁定政府引用《緊急法》訂立的《禁蒙面法》違憲，但高院是否有權力下此判決卻引發爭議，惠譽認為這一風波更加突出了香港的政治不確定性風險。

經濟方面，惠譽認為短期上本港經濟將持續惡化，預期今年經濟全年收縮1.5%，餐飲、零售、航空及酒店等行業承受打擊最重，樓價自今年5月高位累計下跌5%。但中期展望則較樂觀，惠譽認為，阿里巴巴（9988）在港上市顯示了香港在離岸集資方面的重要性，而隨着中美地緣政治摩擦加劇，內地對資本外流加強管控，加上香港簡單的稅法系統、低稅率等優勢暫不會發生改變，相信香港為中資離岸集資的作用難被輕易取代。

惠譽於今年9月下調香港評級，由「AA+」下調至「AA」，評級展望為負面，為該機構近24年來首次下調香港評級。