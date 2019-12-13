惠譽：社會動盪未影響港金融地位

【明報專訊】國際評級機構惠譽在今年9月因應示威活動下調香港信貸評級，但惠譽最新報告指出，沒有足夠證據證明社會動盪對本港的國際金融中心地位帶來負面影響。報告指出，今年香港的股債集資水平依然與過去3年相若，而從銀行的美元與港元存款、公司註冊及工作簽證數據來看，香港金融中心地位都未有削弱迹象。
人權法象徵性 突顯優勢非永存
但報告同時指出，持續的亂局正令人對香港的穩定性及港府管治效率印象變差，而國際社會對香港環境的認知或會改變其地位。近期美國通過《香港人權與民主法案》，惠譽認為，法案雖然很大程度上是象徵性，但卻突顯了香港與國際社會獨特而具備優勢的關係並非是永續不變。若國際對香港的印象改變，很可能帶來經濟外溢效應，令香港失去與大陸有別的關稅待遇。
惠譽同時引述一項政府調查，指外國公司最為看重香港的法治、司法獨立、政治穩定性及安全。惠譽認為，若本地政治不確定性持續，外國公司或會開始懷疑，上述判斷是否依然成立。近期高等法院裁定政府引用《緊急法》訂立的《禁蒙面法》違憲，但高院是否有權力下此判決卻引發爭議，惠譽認為這一風波更加突出了香港的政治不確定性風險。
經濟方面，惠譽認為短期上本港經濟將持續惡化，預期今年經濟全年收縮1.5%，餐飲、零售、航空及酒店等行業承受打擊最重，樓價自今年5月高位累計下跌5%。但中期展望則較樂觀，惠譽認為，阿里巴巴（9988）在港上市顯示了香港在離岸集資方面的重要性，而隨着中美地緣政治摩擦加劇，內地對資本外流加強管控，加上香港簡單的稅法系統、低稅率等優勢暫不會發生改變，相信香港為中資離岸集資的作用難被輕易取代。
惠譽於今年9月下調香港評級，由「AA+」下調至「AA」，評級展望為負面，為該機構近24年來首次下調香港評級。