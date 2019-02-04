經濟
下一篇 上一篇

瑞信：明年恒指上望28000點

【明報專訊】瑞信發表報告指，予明年恒指目標28,000點，較昨日潛在升幅3.7%，估計明年至2022年的每股盈利增長按年均升5%。該行又預計，明年MSCI中國指數目標83點；滬深300指數則看3800點，料將下跌2.3%。

看好中資藍籌 公用股潛力大

該行分析指，由於香港社會事件同時影響在港上市公司的收入及估值，尤其是集中在港業務貢獻更多的公司，假設本港的政治局勢恢復穩定，恒指的潛在升幅或會再擴大。該行又預計，明年國內基礎設施的投資將出現小幅反彈，但房地產投資或會放緩。

中信里昂看29600 中美貿戰持續

瑞信明年較看好中資藍籌，尤其是公用事業股。當中包括配合國家基建發展的中國中鐵（0390），預計潛在升幅達88.8%，昨日收市報4.65元；另外推薦中國海外（0688）、中海油（0883）及中國燃氣（0384）。該行又看好中國平安（2318），認為其產品多樣化將有利可持續增長，昨日收市升0.5%報91.3元，預計潛在升幅19.4%；而石藥集團（1093）創新藥物銷售有望增長，潛在升幅39.5%，昨日收市報17.86。

此外，中信里昂予明年恒指目標29,600點，但假若本港社會持續不穩，香港企業或會繼續備受影響。其首席策略師莫愛德表示，由於恒指內中資股的佔比較高，本地因素影響較少故看好港股。該行又預計中美貿易糾紛將持續，但認為新興市場會有不錯表現。

相關字詞﹕中信里昂 石藥集團 中國平安 中國中鐵 政治局勢 恒指 瑞信

上 / 下一篇新聞

駱克道舖撻訂 4個月勁蝕千萬 反修例風暴以來最大宗商舖撻訂個案
駱克道舖撻訂 4個月勁蝕千萬 反修例風暴以來最大宗商舖撻訂個案
君豪峰業主持貨2年實蝕15%
君豪峰業主持貨2年實蝕15%
仲量聯行料豪宅樓價明年大跌兩成
仲量聯行料豪宅樓價明年大跌兩成
愛炫美3宗4房撻大訂 發展商殺訂近1200萬
愛炫美3宗4房撻大訂 發展商殺訂近1200萬
新世界大網仔申建住宅 規劃署不支持
新世界大網仔申建住宅 規劃署不支持
凱帆軒海景兩房月租1.7萬 低市價一成
凱帆軒海景兩房月租1.7萬 低市價一成
恒指急升348點 逼27000關 特朗普再發功 夜期漲逾300點
恒指急升348點 逼27000關 特朗普再發功 夜期漲逾300點
澳門傳建人幣股票交易所 濠賭全線漲
澳門傳建人幣股票交易所 濠賭全線漲
惠譽：社會動盪未影響港金融地位
惠譽：社會動盪未影響港金融地位
港交所研合併旗下3結算所
港交所研合併旗下3結算所
儲局暗示明年不加息
儲局暗示明年不加息
天津物產債券或最多「三七折」找數 標普：等同違約 近20年首家國企拖欠美元債
天津物產債券或最多「三七折」找數 標普：等同違約 近20年首家國企拖欠美元債
康寧傑瑞首日升32％ 每手帳賺3300元
康寧傑瑞首日升32％ 每手帳賺3300元
會計師公會新會長江智蛟：將推動「普選」會長
會計師公會新會長江智蛟：將推動「普選」會長
WeLab完成C輪12億融資
WeLab完成C輪12億融資
吳光正92%溢價 提私有化Joyce
吳光正92%溢價 提私有化Joyce
渣打101億售印尼Permata銀行44.6%持股
渣打101億售印尼Permata銀行44.6%持股
雅生活5億購新中民六成股權
雅生活5億購新中民六成股權
食其家旺角開張撼吉野家 店外人龍輪候 有食客稱不想光顧「藍店」
食其家旺角開張撼吉野家 店外人龍輪候 有食客稱不想光顧「藍店」
示威無礙日店攻港
示威無礙日店攻港
特朗普再唱好中美談判 道指早段升逾200點 美股新高
特朗普再唱好中美談判 道指早段升逾200點 美股新高
沙特阿美次日續揚 市值曾破15.6萬億
沙特阿美次日續揚 市值曾破15.6萬億
雀巢312億售美雪糕業務
雀巢312億售美雪糕業務
張兆聰：騰訊重新領軍 宜340元以下吸
張兆聰：騰訊重新領軍 宜340元以下吸
張宗永：愛因斯坦愛不愛國？
張宗永：愛因斯坦愛不愛國？
技術取勝：銀河娛樂上試57元
技術取勝：銀河娛樂上試57元
盧駿匡：多強勢股轉弱 短線做淡較易
盧駿匡：多強勢股轉弱 短線做淡較易
夏海鈞狂沽恒大 自製年尾「花紅」
夏海鈞狂沽恒大 自製年尾「花紅」
劉思明：汽車濠賭股借消息炒作
劉思明：汽車濠賭股借消息炒作
周顯：特區政府太丟假 中文程度輸港英政府
周顯：特區政府太丟假 中文程度輸港英政府
譚新強：自殺率清楚告訴世界：美國非天堂 中國更不是地獄
譚新強：自殺率清楚告訴世界：美國非天堂 中國更不是地獄
湯文亮：關公抑特朗普止暴制亂？
湯文亮：關公抑特朗普止暴制亂？
布里斯班2022樓價將跑贏全澳 悉尼墨爾本人口遷入 經濟增長強帶來支持
布里斯班2022樓價將跑贏全澳 悉尼墨爾本人口遷入 經濟增長強帶來支持