瑞信：明年恒指上望28000點

看好中資藍籌 公用股潛力大

該行分析指，由於香港社會事件同時影響在港上市公司的收入及估值，尤其是集中在港業務貢獻更多的公司，假設本港的政治局勢恢復穩定，恒指的潛在升幅或會再擴大。該行又預計，明年國內基礎設施的投資將出現小幅反彈，但房地產投資或會放緩。

中信里昂看29600 中美貿戰持續

瑞信明年較看好中資藍籌，尤其是公用事業股。當中包括配合國家基建發展的中國中鐵（0390），預計潛在升幅達88.8%，昨日收市報4.65元；另外推薦中國海外（0688）、中海油（0883）及中國燃氣（0384）。該行又看好中國平安（2318），認為其產品多樣化將有利可持續增長，昨日收市升0.5%報91.3元，預計潛在升幅19.4%；而石藥集團（1093）創新藥物銷售有望增長，潛在升幅39.5%，昨日收市報17.86。

此外，中信里昂予明年恒指目標29,600點，但假若本港社會持續不穩，香港企業或會繼續備受影響。其首席策略師莫愛德表示，由於恒指內中資股的佔比較高，本地因素影響較少故看好港股。該行又預計中美貿易糾紛將持續，但認為新興市場會有不錯表現。