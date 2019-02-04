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恒指急升348點 逼27000關 特朗普再發功 夜期漲逾300點

【明報專訊】美國聯儲局前晚議息後公布的利率點陣圖，預示明年不會加息，主席鮑威爾更指有必要時可以擴充買債計劃，帶動港股連升兩日，恒指收報26,994點，上升348點或1.31%，不過美團（3690）、體育用品及物管股等基金愛股逆市下跌。分析指出，股市在11月底至12月初常見基金愛股被沽出以實現利潤，而在中美貿易戰有進一步消息前，恒指仍會是區間內上落的格局。

明報記者 歐陽偉昉

昨晚約10時半，美國總統特朗普在社交媒體發文指，「相當接近」與中國達成重大協議，並指中美雙方都想達成協議。至約11時，恒指夜期急升逾300點，報27,322點，高水328點。道指升幅擴大至逾260點。

成交額908億兩周最多

恒指昨日高開192點後早市曾重上兩萬七，雖然未能穩守，但大市成交額908.57億元，為逾兩周以來最多。國指上升1.07%，收報10,614點。昨日升幅由騰訊（0700）帶動，市傳騰訊將推出新社交應用程式「朋友」，同時麥格理引述管理層表示收入及利潤都有望復蘇，刺激騰訊股價昨上升2.65%，貢獻恒指72點的升幅。其他兩隻重磅股友邦保險（1299）和匯豐控股（0005）上升2.24%和0.95%。

不過，多隻今年累升1倍的物管股逆市下跌，永升生活（1995）下跌1.89%，新城悅（1755）下跌1.78%，雅生活（3319）下跌1.38%。因為物管股大多數有內房背景，持續有管理費收入，被基金視為收租股概念當炒。此外，北水愛買的美團昨日亦下跌1.47%，體育用品股李寧（2331）下跌0.21%，安踏（2020）亦一度倒跌。而上述股份今年以來都累升逾倍。利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗表示，每年的11月底至12月初常見基金沽貨獲利的情况，物管股已累升不少，現時市場亦有其他炒作股份，觸發基金沽貨。除了物管股外，體育股亦出現類似情况，不過他相信只是短期內下跌，基金隨後會再吸納。

中央經濟工作會議提做好「六穩」

對於美國議息結果，黃耀宗認為，鮑威爾表示有必要時擴表令市場有驚喜，影響比息口變動大。他認為英鎊上升帶動匯控向好，年底裝飾櫥窗有助騰訊上升，加上近期中美貿易談判的氣氛良好。

另外新華社昨日發布，中央經濟工作會議結束，會議提到要做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險及保穩定，繼續實施穩健但靈活適度的貨幣政策。

相關字詞﹕美團 中央經濟工作會議 物管股 中美貿易談判 聯儲局 騰訊 港股

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