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新世界大網仔申建住宅 規劃署不支持

【明報專訊】發展商積極改劃閒置土地，其中新世界（0017）等就位於西貢沙下大網仔路綜合發展區用地，向城規會申請擬建771個單位，總樓面面積93.56萬方呎，有關申請亦於今日審理，規劃署不支持有關改劃申請，因古物古蹟辦事處關注項目鄰近西貢沙下的新石器及青銅時代考古場地，認為有原址保留的價值，不過，發展商提交的發展方案，未能證明不影響有關考古的價值。

另由恒地（0012）及太古地產（1972）持有的鰂魚涌濱海街48至94號項目，早前向城規會申請由「住宅（甲類）」及道路，擬議辦公室、商店及服務行業及食肆，有關申請將於今日審理。

根據規劃署文件顯示，該署不支持有關改劃，因該地原屬住宅地皮，重建商廈將減少房屋供應。

恒地濱海街商廈未獲開綠燈

資料顯示，發展商計劃將濱海街48至94號項目重1建1幢樓高32層（包括4層地庫及2層平台）的商廈，其中辦公室佔25層、涉及32.32萬方呎；零售樓面則涉2.69萬方呎，另4層地庫為停車場，提供135個私家車車位。

不反對清水灣大廈重建

不過，已故影視大亨邵逸夫的妻子、同樣已經離世的「六嬸」方逸華或相關人士就西貢嘉澍路8號清水灣大廈G及H座，建議略為放寬地積比率以作重建住宅，擬建1座7層高、提供15個住宅單位，申請則獲規劃署不反對，認為發展方案符合規劃意向。

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