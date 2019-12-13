新世界大網仔申建住宅 規劃署不支持

另由恒地（0012）及太古地產（1972）持有的鰂魚涌濱海街48至94號項目，早前向城規會申請由「住宅（甲類）」及道路，擬議辦公室、商店及服務行業及食肆，有關申請將於今日審理。

根據規劃署文件顯示，該署不支持有關改劃，因該地原屬住宅地皮，重建商廈將減少房屋供應。

恒地濱海街商廈未獲開綠燈

資料顯示，發展商計劃將濱海街48至94號項目重1建1幢樓高32層（包括4層地庫及2層平台）的商廈，其中辦公室佔25層、涉及32.32萬方呎；零售樓面則涉2.69萬方呎，另4層地庫為停車場，提供135個私家車車位。

不反對清水灣大廈重建

不過，已故影視大亨邵逸夫的妻子、同樣已經離世的「六嬸」方逸華或相關人士就西貢嘉澍路8號清水灣大廈G及H座，建議略為放寬地積比率以作重建住宅，擬建1座7層高、提供15個住宅單位，申請則獲規劃署不反對，認為發展方案符合規劃意向。