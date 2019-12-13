愛炫美3宗4房撻大訂 發展商殺訂近1200萬

海之戀‧愛炫美繼上月錄得4宗撻大訂後，最新連環再錄3宗撻大訂，有關單位全屬實用1162方呎4房戶，其中5A座17樓B室，去年7月以2627.7萬元售出，估計買家遭沒收20%訂金涉逾525萬元；另兩伙分別於去年8月和12月，以逾2045萬及2379萬元售出，買家均遭沒收15%訂金涉逾306萬及356萬元，估計3名買家共遭殺訂1189萬元。海之戀‧愛炫美早前撻大訂的另外4伙，日前透過招標售出3伙，成交價比去年舊價高5%至9%。

薈朗業主撻大訂 損手逾百萬

另馬鞍山薈朗新撻大訂單位為1座29樓A01室、屬實用439方呎連平台和天台特色戶，今年6月以1029.4萬元售出，買家其後已簽署正式買賣合約，新近取消交易料遭沒收訂金10%涉近103萬元。

Wetland Seasons Park最快下周開價

臨近年底，仍有大型焦點新盤擬搶攻市場，新地（0016）旗下涉單位總數710伙的天水圍Wetland Seasons Park，部署短期登場；新地代理總經理胡致遠估計，項目本月中可獲批預售，最快下周向傳媒開放示範單位和開價，聖誕節有機會開售；項目最細一房戶實用約300方呎，預料屬天水圍近年最細的私宅單位。 至於預計下周首輪開售的恒大（3333）長沙灣恆大‧睿峰，市場消息指過去一周累收約410票，以首推86伙計超額3.8倍。