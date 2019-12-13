仲量聯行料豪宅樓價明年大跌兩成

仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平表示，下半年經濟氣氛轉差及失業率升至3.1%，加上一手空置稅即將推出，發展商為求去貨，將對新盤價格作出調整，帶動二手樓價下調，預期明年中小型住宅價格將按年跌10%至15%，惟豪宅樓價將跌得更深，預料下挫20%。曾解釋，近年豪宅購買力多來自內地，惟現時內地經濟亦下行，導致豪宅市場出現「有價無市」，或現「乾跌」情况。另外曾提到，因未來樓價將下跌得既快且深，勢將影響發展商競投地皮的出價態度，故相信來年官地買賣價格亦將回調。

寫字樓商舖價料齊跌兩成

在中美貿易戰和本地政治不明朗因素夾擊下，甲級寫字樓亦步入下行周期。仲量聯行商業部主管鮑雅歷表示，由於中資公司需求減弱，中環寫字樓今年下半年的租金按年下跌6.3%，跌幅為各商業區之冠。鮑預計明年租賃需求將仍然偏軟，令空置率持續上升，其中傳統核心區中環、灣仔、銅鑼灣及尖沙嘴租金跌幅最多，料約15%至20%。至於零售市場方面，仲量聯行商舖部資深董事陳耀峯表示，環球及本地經濟仍存在不穩定性，商舖市場的租賃需求將繼續受壓，預料明年核心區街舖租金下跌15%至20%，商場租金則跌5%。