君豪峰業主持貨2年實蝕15%

屋苑首宗二手 兩房998萬沽

今年中開始陸續入伙的鰂魚涌君豪峰，最新錄得首宗二手成交。利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，君豪峰中低層F室，實用面積451方呎，屬2房連儲物室間隔，新近以998萬元成交，實呎22,129元。原業主於2018年1月以1008.2萬元買入，持貨近2年，帳面蝕讓10.2萬元或1%，惟持貨不足3年下，需另付10% SSD稅款，即涉及99.8萬元，惟連同稅項和其他雜項開支，估計實際蝕逾150萬元或15%離場。

浪翠園97貨 業主蝕16萬離場

至於屬97蟹貨重災區的深井浪翠園，雖然近年成交價已逐漸重返1997年高峰價，但仍有零星蝕讓個案。

晉誠地產董事胡卓輝表示，浪翠園5期帝華軒1座中低層C室，實用面積1056方呎，屬3房1套連儲物室間隔，新近連車位以938萬元易手，實呎8883元；惟按現時車位市值100萬元計，即淨單位做價約838萬元成交，實呎7936元。

資料顯示，同類單位為1座低層A室，曾於今年4月以1010萬元易手，即是次成交做價較8個月前低172萬元或17%。是次成交的單位原業主於1997年5月以954.4萬元連車位一手購入，至今持貨22年，帳面蝕讓16.4萬元或約2%，連同稅項及雜費計則實蝕約50萬元或5%。

凱旋門1房1250萬 低市價近兩成

豪宅市場方面，九龍站凱旋門亦錄得一宗低市價成交。市場消息指出，凱旋門朝日閣中低層E室，實用面積395方呎，屬1房間隔， 新近以1250萬元成交，實呎31,646元，是次成交價低市價約17%。原業主於2007年1月530萬元購入，持貨12年，帳面獲利720萬元或1.4倍。