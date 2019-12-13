駱克道舖撻訂 4個月勁蝕千萬 反修例風暴以來最大宗商舖撻訂個案

明報記者 甘潔瑩

中原商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，上述撻訂個案為灣仔駱克道406號地下，面積約1280方呎，今年8月獲RADIANT EDGE LIMITED以7500萬元購入，折合呎價約5.86萬元，新買家近日撻訂離場。據悉新買家已支付大訂，即已付樓價10%，涉約750萬元，連同佣金2%及其他使費等，預料損失近千萬元或逾一成。

他續指出，原業主天益行置業有限公司現將商舖由售轉租，月租叫價12.3萬元，呎租96元，以2010年購入價3463萬元計，預料可享租金回報4.3厘。

翻查資料，RADIANT EDGE LIMITED早前斥約3億元購入在上述商舖毗鄰駱克道410至412號年豐大樓逾20個單位。

AVA 128樓上舖 年半蝕三成離場

除有撻訂個案外，近日商舖市場更連錄蝕讓成交。市場消息指出，西環德輔道西124至128號AVA 128 一樓A舖，面積572方呎，最新以448萬元易手，呎價7832元。

土地註冊處資料顯示，原業主於2018年5月以598.5萬元一手購入商舖，持貨1年半，帳面蝕150.5萬元或25%，若計算印花稅35.91萬元、是次交易佣金4.48萬元及其他交易雜費，蝕近200萬元或33%。

另土地註冊處顯示，土瓜灣啟明大廈地下18號舖於上月下旬以1131.3萬元易手，以商舖面積450方呎計，呎價25,140元。

據悉，商舖現由玻璃金屬工程租用，新買家為市建局。資料顯示，原業主於2013年以1215.4萬買入舖位，持貨6年，連使費計實蝕近百萬元或約8%離場。

業界料暫未現舖位撻訂潮

中原（工商舖）董事總經理潘志明指出，商舖市場自今年7月起轉靜，主要是社會運動對商舖生意構成不同程度的影響，大部分零售商戶紛紛要求業主減租，即使業主願與租戶共渡時艱，但當租約期滿後，租金會否需要進一步下調仍存未知數，租戶承租能力影響業主沽貨與否。另一邊廂，現時入市的買家大多已深思熟慮，已計算自己能否承受的風險等，因此，撻訂個案僅屬個別事件，料不會大規模發生。