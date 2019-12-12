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中信資本兩年前入股美國地產公司

【明報專訊】中信資本控股有限公司在2017年入股美國房地產投資公司Stockbridge Capital後，後者業務持續增長，目前AUM已達159億美元。網頁資料顯示，Stockbridge Capital總部位於三藩市，並且在芝加哥及阿特蘭大設有辦事處，現時在美國逾20個城市經營181個房地產項目。

程驍遠表示，中信資本當年入股Stockbridge Capital，原因是有不少中國投資者對美國房地產有興趣，而且房地產投資需要本地化，與其在美國招兵買馬成立團隊，不如投資於在當地已扎根多年的本土地產商。

轉介內地買家投資美地產

自從中信資本成為Stockbridge Capital的策略投資者以來，該行過去2年多以來一直有轉介內地及亞洲投資者參與Stockbridge Capital發展的美國房地產項目。

據程驍遠介紹，Stockbridge Capital本身的房地產開發業務，包括住宅、寫字樓及物流中心，除有豐富的收購舊樓改建經驗外，在組合屋方面亦做得相當成功。另外，Stockbridge Capital亦持有一個龐大的非上市房託基金（Non-listed REITs），投資於美國住宅、寫字樓及工業等不同物業，投資回報領先市場同業。

[名人樓市論壇]

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