中信資本程驍遠：內房續水緊 籌組基金執平貨

中信資本房地產部成立至今推出12隻投資產品，當中包括6隻基金及6個共同投資計劃，累計資產管理規模（AUM）達90億美元；目前仍在營運的6隻投資產品，則包括2隻基金及4個共同投資計劃，AUM則達20億美元，其客戶以機構投資者為主，包括中東主權基金、歐美退休基金及亞洲保險公司等，與中信資本整體投資者結構（圖）有相似之處。作為私募基金，該行買入個別房地產項目後，一般持有數年，把項目增值後始善價而沽，投資周期普遍長達數年，從該行正在籌備推出哪些新基金，讀者可了解內地房地產市場的最新發展大勢，以及中長線有何投資機會。

去槓桿屬長期國策 部分內房再融資難

程驍遠接受訪問時表示，在多年前，中信資本房地產部旗下基金亦有參與住宅發展項目，並曾取得IRR高達40%的佳績；惟隨着近年中央再三強調「房子是用來住的，不是用來炒的」，並且推出眾多政策調控樓市，該行已較少參與住宅市場，「投資全球房地產均要順應周期低買高賣，而在內地投資房地產，其中一個重大的因素便是政策」。

事實上，隨着過去10年內地居民積極借按揭買樓，內地居民負債佔GDP的比率，由2008年的18%急升至去年的53%，而人行已表明該比例若超過35%將影響中長期經濟增長、若超過65%會影響金融穩定；故人行近月已多次強調要加強監管高槓桿內房，而內銀亦已向內房收水，當中不止收緊對內房的企業融資，而內房透過發行理財產品經影子銀行融資的渠道亦已被堵塞。

中國社科院最新報告預計，明年房地產市場總體繼續保持降溫，不會出現劇烈波動，但強調市場只是初步穩定，調控尚未完全到位，未來兩年是調控關鍵期。

程驍遠相信，去槓桿及房住不炒等理念，屬國家長期政策，而非短期政府行為，故此內地房地產發展商在未來幾年均要面對市場資金趨緊的環境，「對整體內房來說，銀根在未來幾年料不會放鬆，只會收緊；而部分內房槓桿比較高，在債務到期後，它們便要面對再融資的問題」。

投資特殊機會地產項目 須屬良好資產

在未來一段時間，隨著部分內地發展商或項目持有人資金趨緊，需要低價出售發展中的項目套現，程驍遠估計，為中信資本等私募基金帶來執平貨的機會。中信資本近期已與共同投資人一起投資幾個「特殊機會地產項目」，至今表現理想，現已與投資者接洽，希望短期以此主題推出一隻新基金，他解釋說，「所謂的特殊機會地產項目，包括發展商缺乏資金完成建築工程的項目，我們可以轉讓股權的方式參與，令它起死回生，或至少令它體驗完成發展後應有的價值」。

網購盛行逢收水 商場業主求售意願增

程驍遠透露，中信資本旗下基金在投資上述特殊機會地產項目時，首先會考慮該項目是否一個良好資產，跟著會分析該行的管理及營運經驗，可否令該項目的真正價值體現出來，最後始決定會否進行股權或債權投資。

另外，熟悉美國房地產市場情況的程驍遠表示，隨着網購近年愈來愈盛行，當地多個地區購物商場先後倒閉：「美國購物商場過去的經營模式很簡單，只要引入兩大百貨公司，再加上一個美食廣場，居住在附近的居民便會每周來打發時間及購物消費；但隨著網購愈來愈方便，當地居民現已減少到百貨公司購物，百貨公司生意欠差而結業，商場失去主要租戶，這麼大的面積很難租出去，亦很難改作其他用途，出現經營困境，最終亦要倒閉收場」。

中國的人口較美國高逾4倍，程驍遠分析，「有人的地方便會有生意」，故內地購物商場整體經營環境略勝美國同業；但他亦強調，隨着內地房地產市場的資金愈來愈緊張，加上網購盛行令消費者對購物商場營運者的要求愈來愈高，個別購物商場的業主把有關物業善價而沽的誘因亦愈來愈大。

伙萬科組逾20億基金 投資內地商場

為了把握有關商機，程驍遠透露，中信資本近月已經在內地成立房地產基金，集資20多億元人民幣，與萬科印力共同出任普通合伙人（General Partner），投資主題是收購內地購物商場後加強管理，把物業價值提升後出售，「雖然中信資本房地產部本身也擁有興建及管理購物商場團隊，但萬科印力近年發展相當不錯，目前是內地第二大購物商場管理商，僅次於萬達，它在這方面管理得比我們好，於是我們決定合作，希望為投資者提供最理想的產品」。

另外，內地網購普及亦令物流中心的需求增加，程驍遠表示，雖然中信資本也正在留意有關商機，但物流中心的經營商須具備規模效應及掌握科技，故該行亦傾向尋找合作伙伴出任普通合伙人，並且物色到地理位置優越的物流中心始進行投資，「目前在內地領先的物流中心，在科技應用上已很領先，例如主要以機械人代替人手營運，將來大數據的應用更有助提升配送貨品的效率。這樣的話，假如物流中心的營運商沒有一套很好的營運系統、沒有規模效應，便難以在市場競爭」。

明報記者 葉創成

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