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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：冇人賣 股樓不會大跌

【明報專訊】有股票評論員及樓市評論員話明年樓市會下跌15%，老實說，以現時形勢，有不少人會認為他們的預測是非常樂觀。我又發揮「第十個人」作用，認為不用那麼悲觀，明年樓市在上半年應該會下跌，但下半年就會止跌回穩，至於是否能夠追回上半年跌幅，我又不敢肯定。不過，無論如何，我對樓市不是睇得太淡，15%跌幅雖然不是太多，但我認為不會出現。

大行10年前估跌 結果大升　

有老友叫我唔好成日做第十個人，現在樓市成交量非常少，那些大行評論員有足夠數據支持他們的論點，樓市下跌是不爭的事實，我同意那些大行評論員有足夠數據，但是他們經常都忽略了最重要數據，10年前他們話樓市會大跌，但結果是大升，搞到政府要在2009年底出招打壓樓市；當年數據就是供應不足，在供應不足之下，樓價又怎會大跌。不過，政府及所有測量師行都忽略了這個數據，以為是物業投資者炒起樓市，於是出辣招壓樓市，最後令到政府在調控樓市上進取失據，樓價愈來愈貴，市民愈住愈細，種下了社運的禍根。

業主持貨能力強 樓價難大跌

現在樓市的成交量偏低，不少人話是樓價脫離了市民負擔能力，這當然是一個理由，但大家又有沒有考慮到是業主持貨力強，買入物業之後不需要賣走，變成有入冇出，結果是成交量偏低，缺乏供應，樓價又如何能夠大跌，或者因為中美貿易戰以及社運而作出調整，大跌應該是談不上。

老友話我講樓市勉強可以講得通，但股市評論員話股市在明年有機會下跌15%，話我應該唔識得反駁。其實，股市不跌的理由與樓市差不多，現在股市每日成交量只得六七百億，主要原因是普通藍籌股票的回報都有6厘至7厘，一般股民買入股票之後都可以享受高息，所以不急於賣走，又是有入冇出，股市即使受制於中美貿易戰以及社運不能上升，但由於冇人賣股票，股市亦不會大跌，最後只會演變成今日局面，就是成交量偏低。由此來看，股市成交量偏低反而有利股價未來走勢，除非現在大多數藍籌發出盈警，否則，明年股市應該上升而非下跌。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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