周顯：美限聯繫匯率 非不可能

只看報道，沒看原文，不知陳司長的原文為何。不過，「以往美國限制港元與美元結算」，和「政府內部的事，不需要外國政府同意」，這兩句話表面上有自相矛盾的地方。

當然，一個政府的內部政策怎樣做，沒有人可以阻止，就算你把手上的美元儲備全都燒光，或者廉價出售，也是政府內部的事。不過，如果美國試過「針對個別機構限制美元結算」，它又可不可以限制香港政府呢？

問金管局比陳茂波更清楚

當然，當美國限制個別機構用港元和美元結算時，可以要求香港政府執行，但如果它要限制香港政府使用聯繫匯率，那是完全不同的手續，完全不同的法律，也是完全不同的執行力，不過，陳司長應該就此問題，多作解說。我都不算是無知之輩，就我所知，美國的確不可以禁止別國使用美元作為匯率掛鈎工具，不過，也許有一些法律殺着，可以使用出來，這些高深的貨幣政策操作，卻並非我所能知道，所以我真想陳司長可把答案講出來，以釋疑慮（不過這問題的答案，也許問金管局更加清楚）。

[周顯 投資二三事]