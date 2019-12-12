經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明：新舊經濟股輪動 康哲跑出

【明報專訊】港股連續兩日偏軟後有反彈，炒舊經濟或周期性的行業復蘇概念依然近期焦點，新經濟的高增長股則未見起色。新舊經濟股何時再一次輪動難料，但明顯是兩者皆強者愈強。

恒指昨低開後最多跌72點回升，愈升愈有，午後曾倒升223點、高見26,659點，之後高位爭持，收報26,645點，升208點或0.79%；國指升1.03%。大市成交743億元，與60天平均相若，回到平穩水平。

博彩消閒本地零售股 未見沽壓

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率70比30，升逾3%佔上升股份近一成；陽燭對陰燭為68比32，大市普遍上升，買盤積極但動力不算大。本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成下跌，博彩及消閒、本地零售服務跌少於0.5%，表現已經最差，行業沒有明顯沽壓。

至於上升行業，有四成多升逾1%，跟得上或跑贏表現較佳的國指；建築及材料升1.67%、有逾九成股份上升，表現最強；其次燃氣供應、零售及教育、原材料、內房升逾1.3%，其中燃氣供應、內房有八成股份上升，升勢相當全面。

洛鉬小回仍可取

無論是近日表現火熱的內房、金屬及礦石，或昨天跑贏的建築及材料、原材料，焦點都是舊經濟或周期行業，相反今年熱炒高增長消費、物業管理、教育等有冷卻迹象。不過，相對低殘的舊經濟受捧，但資金非亂石投林，依然見到強勢愈強格局。近期提到的內房融創（1918）、合景泰富（1813）、建材海螺（0914）、聯塑（2128）、紙股玖紙（2689）領漲，部分昨天更創出新高；上周末前談到的受惠電子產品需求回暖的瑞聲（2018），昨漲半成創年內新高。周一談到的洛鉬（3993）小回仍然可取。

雖然舊經濟股當道，但高增長股回調後快值得關注，醫藥股有喘定迹象，其中康哲（0867）跑贏同業，看高一線。康哲透過入股或收購海外藥企在中國專利或資產，以相對輕資產的模式發展成為優勢。

在專科領域的創新專利產品佈局的同時，業務已延伸至複雜仿製藥市場，此將可以進一步豐富產品，並對短期及中期發展形成增補作用。

康哲可小注 10.5元止蝕

股價方面，康哲早前跌至50天線約10.7元初見支持，近日回升至昨天曾升穿12元，短線蠢蠢欲動向上，可以現水平小注吸納，並低收10.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

新按保個半月批1700宗 涉百億 借八成或以上日均41宗 較放寬前增3倍
新按保個半月批1700宗 涉百億 借八成或以上日均41宗 較放寬前增3倍
二手呎租連跌4個月 重返去年底水平
二手呎租連跌4個月 重返去年底水平
實惠提早退租灣仔舖 老人院45萬承租
實惠提早退租灣仔舖 老人院45萬承租
藝里坊增聖誕優惠 最高28萬現金回贈
藝里坊增聖誕優惠 最高28萬現金回贈
規劃署不反對新世界六合街工廈活化
規劃署不反對新世界六合街工廈活化
大坑道住宅地明截標 最高估值54億
大坑道住宅地明截標 最高估值54億
國泰帶頭空運費八折 保港競爭力 4月起提供優惠 機管局承擔兩成
國泰帶頭空運費八折 保港競爭力 4月起提供優惠 機管局承擔兩成
新保安規定下月實施 成本勢增
新保安規定下月實施 成本勢增
國泰貨運難以價換量
國泰貨運難以價換量
被穆迪降級 「中國版LVMH」債價急跌
被穆迪降級 「中國版LVMH」債價急跌
愛爾蘭公司入稟 追討港航2.69億
愛爾蘭公司入稟 追討港航2.69億
平價5G機獲看好 小米爆升8% 成交額僅次騰訊 北水輪流炒W股
平價5G機獲看好 小米爆升8% 成交額僅次騰訊 北水輪流炒W股
中美關稅傳押後 港股倒升重越26600點
中美關稅傳押後 港股倒升重越26600點
大摩「加持」內房 薦融創潤地旭輝
大摩「加持」內房 薦融創潤地旭輝
信和酒店盈警 近5月純利料跌94%
信和酒店盈警 近5月純利料跌94%
年尾資金緊 港元一度抽升百點子
年尾資金緊 港元一度抽升百點子
今年IPO逾3000億 港蟬聯冠軍 主板上市145宗 創歷史新高
今年IPO逾3000億 港蟬聯冠軍 主板上市145宗 創歷史新高
海航旗下11億蝕沽金絲雀碼頭物業
海航旗下11億蝕沽金絲雀碼頭物業
認替美客戶隱瞞資產 匯控同意罰款15億
認替美客戶隱瞞資產 匯控同意罰款15億
雅天妮遲發業績 遭上市委譴責
雅天妮遲發業績 遭上市委譴責
沙特阿美首掛漲逾10%停板 市值1.88萬億美元冠全球 擬明年中國或日本上市
沙特阿美首掛漲逾10%停板 市值1.88萬億美元冠全球 擬明年中國或日本上市
波音今年首次 接獲MAX正式訂單
波音今年首次 接獲MAX正式訂單
蘋果全新Mac Pro 升級版索價逾40萬
蘋果全新Mac Pro 升級版索價逾40萬
張兆聰：倘全球製造業復蘇 海天受惠
張兆聰：倘全球製造業復蘇 海天受惠
梁志麟：憧憬大選 英鎊有支持
梁志麟：憧憬大選 英鎊有支持
李曉佳：TVB的「獨立調查委員會」
李曉佳：TVB的「獨立調查委員會」
技術取勝：小米短線料高位震盪
技術取勝：小米短線料高位震盪
岑智勇：上藥現價9倍PE 目標17.2元
岑智勇：上藥現價9倍PE 目標17.2元
周顯：美限聯繫匯率 非不可能
周顯：美限聯繫匯率 非不可能
湯文亮：冇人賣 股樓不會大跌
湯文亮：冇人賣 股樓不會大跌
中信資本程驍遠：內房續水緊 籌組基金執平貨
中信資本程驍遠：內房續水緊 籌組基金執平貨
中信資本兩年前入股美國地產公司
中信資本兩年前入股美國地產公司