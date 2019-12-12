岑智勇：上藥現價9倍PE 目標17.2元

華潤電力 （0836）公布11月附屬電廠售電量1309萬兆瓦時，按年上升16.3%。

而首11個月附屬電廠累計售電量近1.34億兆瓦時，按年下降2.1%；附屬燃煤電廠同廠同口徑售電量按年下跌5.7%，至近1.14億兆瓦時。

投資者繼續關注中美雙方能否在12月15日前達成中貿易談判協議，以及會否在當天如期加徵關稅（有傳聞指新一輪關稅或會延期）。

美國聯儲局正舉行一連兩天的議息會議，參考聯邦基金利率期貨資料，預料利率維持不變的機會率為97.79%。

周息率3.091% 股價14.62元止蝕

上海醫藥（2607）的主要業業務為為藥品及保健品的研發、生產和銷售；向醫藥製造商及配藥商（例如醫院、分銷商及零售藥店）提供分銷、倉儲、物流和其他增值醫藥供應鏈解決方案及相關服務；以及經營及加盟零售藥店網絡。

集團在2019年1至9個實現營業收入1406.17億元人民幣，同比增長19.57%；其中醫藥工業實現收入176.82億元人民幣，同比增長 24.05%；醫藥商業實現收入1229.35億元人民幣，同比增長18.95%。股東應佔淨利潤33.99億元人民幣，同比增長0.80%，實現扣除非經常性損益的股東應佔淨利潤30.70億元人民幣，同比增長19.62%。

至於期內綜合毛利率13.70%，則較上年同期下降0.11個百分點；扣除管理、銷售及研發費用後的營業利潤率3.79%，較上年同期下降0.14個百分點。集團現價市盈率9.668倍，周息率3.091%。股價上望17.2元，設14.62元止蝕。

獨立股評人

[岑智勇 投資先機]