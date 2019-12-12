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經濟
2019年12月12日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
新按保個半月批1700宗 涉百億 借八成或以上日均41宗 較放寬前增3倍
二手呎租連跌4個月 重返去年底水平
實惠提早退租灣仔舖 老人院45萬承租
藝里坊增聖誕優惠 最高28萬現金回贈
規劃署不反對新世界六合街工廈活化
大坑道住宅地明截標 最高估值54億
國泰帶頭空運費八折 保港競爭力 4月起提供優惠 機管局承擔兩成
新保安規定下月實施 成本勢增
國泰貨運難以價換量
被穆迪降級 「中國版LVMH」債價急跌
愛爾蘭公司入稟 追討港航2.69億
平價5G機獲看好 小米爆升8% 成交額僅次騰訊 北水輪流炒W股
中美關稅傳押後 港股倒升重越26600點
大摩「加持」內房 薦融創潤地旭輝
信和酒店盈警 近5月純利料跌94%
年尾資金緊 港元一度抽升百點子
今年IPO逾3000億 港蟬聯冠軍 主板上市145宗 創歷史新高
海航旗下11億蝕沽金絲雀碼頭物業
認替美客戶隱瞞資產 匯控同意罰款15億
雅天妮遲發業績 遭上市委譴責
沙特阿美首掛漲逾10%停板 市值1.88萬億美元冠全球 擬明年中國或日本上市
波音今年首次 接獲MAX正式訂單
蘋果全新Mac Pro 升級版索價逾40萬
張兆聰：倘全球製造業復蘇 海天受惠
梁志麟：憧憬大選 英鎊有支持
李曉佳：TVB的「獨立調查委員會」
技術取勝：小米短線料高位震盪
岑智勇：上藥現價9倍PE 目標17.2元
劉思明：新舊經濟股輪動 康哲跑出
周顯：美限聯繫匯率 非不可能
湯文亮：冇人賣 股樓不會大跌
中信資本程驍遠：內房續水緊 籌組基金執平貨
中信資本兩年前入股美國地產公司
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技術取勝：小米短線料高位震盪
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【明報專訊】新濠國際形成跌浪（圖）
華泰證券挑戰降軌（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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新按保個半月批1700宗 涉百億 借八成或以上日均41宗 較放寬前增3倍
二手呎租連跌4個月 重返去年底水平
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