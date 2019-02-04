李曉佳：TVB的「獨立調查委員會」

成立投委會 查星美債風波

本報在上月曾經報道，指TVB提出回購公司發行本金總額約39億元的債券，雖然因為條款不吸引，最終只成功回購約6.5億元債券，但其實TVB早已在今年9月入市大手「掃貨」，成功購回近14億元債券，意味目前市面上流通的TVB債券，金額實際上不足19億元。

回購債券 間接承認發債失誤

這筆TVB債券是在2016年發行，回溯當時亦頗受注目，皆因在「六叔」邵逸夫創立TVB多年以來，公司從來未曾公開發債。當時公司指發債原因是擴張媒體業務，未幾卻提出股份回購，意圖變相增持，結果不但惹來基金股東反擊，更間接引起一家不知底蘊的公司「無厘頭」全面收購；股份回購不成，卻年年支付逾億元債息。

事實上，「中國梅鐸」黎瑞剛在2015年取代私募基金Providence Equity Partners加入TVB大股東財團後，眾人皆知（只有通訊局聲稱唔知）黎才是TVB 的「話事人」，因此不難聯想到發債可能是黎瑞剛的意思。不過，在星美債券觸礁一役後，昔日的一切似乎漸漸出現了變化，例如今年9月突然回購這批債券，就似乎反映董事局承認當日的決定到今天看來已不正確，甚至是一個錯誤。

柯清輝辭獨董 「收數小組」無份

除了回購債券外，TVB上周公布一項董事局變動，由殼王2012年入主TVB後一直擔任公司獨立非執董長達7年的柯清輝宣告辭任，明年1月1日起離職，而在公司工作長達30年的「老臣子」鄭善強亦同時辭任，家世顯赫的著名律師方和與星巴克中國CEO王靜瑛則會加入，出任獨董。

值得留意的是，柯大俠本來是去年由黎瑞剛主導成立、主要用於調查星美債券事件兼檢視投資表現的投資委員會主席。這個投委會成立的其中一個重要目的是檢討包括星美債券在內的債券投資，而較少人談論的是，在今年3月，TVB董事局又專門成立了一個星美「收數小組」，小組同樣由四人組成，其中黎瑞剛「心腹」、執行董事許濤，以及非執董利憲彬都同時兼任投委會成員，另外兩人則是獨董王嘉陵及「老蘭教父」盛智文，撇除並非董事的財務總監麥佑基，投委會中只有柯大俠一人未有加入這個「收數小組」。

目前柯大俠卸任後，由何人接任投委會主席仍不確定，假如由律師出身的方和擔任，不知道又有沒有什麼意義？

[李曉佳 財經澡堂]