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梁志麟：憧憬大選 英鎊有支持

【明報專訊】英國今日舉行大選，結果將左右脫歐進程。大部分民調顯示保守黨的支持度領先工黨約一成，甚至有機構推算保守黨可獲過半數議席。雖然有人質疑民調誇大保守黨的領先幅度，但即使議席未能過半，仍有機會跟脫歐黨及個別議員合作推動脫歐方案。脫歐明朗化將利好英鎊，料匯價可上試1.34水平。

脫歐明朗化將利好英鎊

聯儲局凌晨議息後，市場關注歐洲央行今日傍晚公布議息結果，將是行長拉加德履新以來首次主持會議。雖然有官員擔心負利率對當地經濟帶來負面影響，但以現時疲弱的基本面，貨幣政策可調整的空間有限，估計將繼續偏鴿的政策取態，暫時歐元於1.1000至1.1150上落。瑞士央行於同日公布議息結果，料維持利率不變，暫時美元兌瑞郎於0.9800至0.9980上落。

美國明日公布11月份零售數據，由於消費信心指標增長放緩，估計零售增幅有機會輕微減慢。要留意一旦美匯指數收低於97，即代表上升通道已破，指數將進一步向下。

商品貨幣方面，澳洲儲備銀行下周二公布議息紀錄，縱使當局政策取態轉為觀望，但估計將重申經濟下行風險，料限制澳元於0.6750至0.6900上落。新西蘭下周二公布商業信心指數，料可延續見底反彈的趨勢，對紐元有支持，不過相對強弱指數出現超買，料匯價升至0.66後喘定。

加拿大下周三公布通脹數據，料跟前值相若。由於油組上周會議未能帶動油價上升，因此加元急升的機會不大，美元兌加元於1.3120有支持。

日圓繼續受大市氣氛主導，中美貿易談判膠着，要留意美國會否進一步調高中國入口產品的關稅。技術上美元兌日圓一旦收低於108.20，將確定由8月開始的升浪於109.70見頂，並回落至107水平。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

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