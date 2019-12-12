蘋果全新Mac Pro 升級版索價逾40萬

紐約人壽洽購信諾非醫保業務

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，紐約人壽正洽購醫療保險商信諾的非醫療保險業務，交易價格可達60億美元（約468億港元）。信諾擬出售的業務，包括人壽、意外保險等產品，以便專注於核心的醫療保險業務。其他潛在競標者還包括大都會人壽和永明金融。

聯儲局將於凌晨公布議息結果前，美股窄幅上落。由於汽油價格上漲，11月消費者價格指數（CPI）按月升0.3%，按年升2.1%，升幅比預期大，但預料不足以影響聯儲局在今年減息3次後，暫時維持利率不變的方向。

油組昨公布的月度報告指出，油市供應比之前的預期收緊，即使明年首季未有進一步擴大減產，原油供應也會出現輕微不足。油組最新估計，明年對原油的需求平均為每日2958萬桶，這意味若油組維持11月的產油量，原油每日供應將輕微短缺3萬桶。油組與俄羅斯等產油國本月初協定，自明年元旦起，將日產量再削減50萬桶。不過由於美國上周原油庫存出乎意料增加，國際油價昨日跌逾1%。

（綜合報道）

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