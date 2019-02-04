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波音今年首次 接獲MAX正式訂單

【明報專訊】美國波音在11月拿下30架737 MAX客機訂單，為該機型今年以來首次接獲正式訂單。受空難影響，737 MAX自3月起在全球停飛，波音業績大受打擊，今年頭11個月其所有飛機型號的淨訂單數量為負84架，其競爭對手空巴則為718架。波音股價早段跌2%。空巴在巴黎股價微跌。

波音公布，土耳其的SunExpress航空11月訂了10架737 MAX，另一匿名買家則訂了20架MAX。上月合共拿到63架飛機的新訂單，但52架被取消，淨訂單增長11架。波音上月交付24架飛機，今年迄今交付345架商用及軍用飛機，預期今年全年交付量低於去年一半。MAX遭禁飛後，波音暫停該機型的交付，影響到該公司的現金流。空巴上月交付量達77架，預期全年可交付860架，高於去年波音的交付量。

國際航空運輸協會（IATA）指出，貿易戰及環球增長放緩等因素，抑壓了航空業的客運量和貨運量，預期今年航空業的利潤低於預期。IATA將本年度利潤預測下調至259億美元，最新預測相當於盈利按年跌5.1%，但預計2020年航空業利潤將有所改善。

分析師：Netflix須減價 否則流失400萬客

此外，串流媒體競爭趨於激烈之際，券商Needham的分析師Laura Martin警告Netflix，若不調整價格維持競爭力，明年可能流失400萬美國訂戶，將其股票評級由「持有」下調至「跑輸大市」。

（綜合報道）

[國際金融]

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