沙特阿美首掛漲逾10%停板 市值1.88萬億美元冠全球 擬明年中國或日本上市

雖然今次IPO吸引到超過4倍的認購額，但認購需求主要來自沙特本土和海灣地區。迹象顯示，沙特阿美仍希望吸引更多外國資本。《華爾街日報》引述知情人士稱，沙特官員在11月完成本土的IPO認購後，與國際投資者及金融業界人士舉行會議，評估沙特阿美可能在亞洲上市的前景，並尋求明年可能在日本或中國上市。

500萬散戶 相當沙特人口15%

主承銷商的數據顯示，沙特阿美的初始股東由三分之一的散戶及三分之二機構投資者組成，其主要來自沙特本土。約500萬散戶投資者認購股份，相當於沙特3400萬人口的15%。沙特企業合計獲得IPO最終配額的37.5%，政府機構佔13.2%，沙特本土的資產管理公司及退休基金在內的機構投資者佔26.3%。僅五分之一的投資者來自海灣地區和亞洲其他地區，這部分由於海外投資者認為其估值偏高。

將納入股指 料創造50億美元需求

今次IPO僅出售了沙特阿美的1.5%股份，沙特政府持有的股份仍達98.5%。《華爾街日報》指出，多數沙特本土投資者不會急於沽出股份套現。與政府有關聯的機構及其他本地投資者也不太可能短炒獲利，以免觸怒王室。散戶投資者如果持股6個月，將有機會從國家持股，獲得每10股送1股的紅利分配。此外，主要指數提供商富時羅素（FTSE Russell）、標普道瓊斯指數公司及MSCI料將把沙特阿美納入其股指，這可能創造30億至50億美元的股票需求。從今次IPO超額認購4倍來判斷，仍有不少投資者欲購入股票，令其股價短期內傾向上揚。

《華爾街日報》指出，雖然沙特阿美是全球最賺錢的公司，但仍要考慮一系列風險。首先，它的收入來源較單一，增長前景難以預估，氣候變化也會影響其業務。其次，它的國有背景和董事會結構複雜，信息披露不夠充分，中東的緊張形勢和恐怖襲擊也會對其業務構成威脅。此外，石油儲量有限，而可再生能源市場的份額正在擴大，目前的盈利能力並不代表未來繼續取得成功。

分析：收入來源單一 增長前景難料

沙特王室也想擺脫該國經濟對石油的倚賴，早在2016年提出沙特阿美上市計劃，作為政府的「願景2030」經濟計劃的一部分，以促進經濟多元化發展。今次IPO收益將轉移至沙特主權財富基金——公共投資基金（PIF）。不過分析認為，今次參與IPO的資金主要來自沙特本土，這意味資金只是由沙特散戶和機構投資者轉移至PIF，可能令原本用於非石油行業的私人資金減少。PIF正規劃多個房地產開發項目，並專注發展旅遊和娛樂產業。不過受油價偏軟影響，沙特政府預期明年國家收入下滑，可能令財政支出下降。經濟師盼PIF的支出能抵消相關影響。

此外，由於油氣供應過剩，美國第二大石油公司雪佛龍（Chevron）將減記旗下數項資產的價值，合計減值100億至110億美元，成為能源業近年最大規模的減值。雪佛龍還將重組業務，尋求出售部分資產。

（綜合報道）

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