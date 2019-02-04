今年IPO逾3000億 港蟬聯冠軍 主板上市145宗 創歷史新高

明報記者 蕭嘉聰

畢馬威中國執業技術及資本市場主管合伙人劉國賢指出，隨着阿里巴巴今年底來港上市後，將吸引更多中概股來港上市，加上百威及ESR在港上市，亦吸引更多海外公司來港上市，對未來新股市場持樂觀看法。他認為，香港作為國際金融中心，上市集資不限於本地公司，更多是內地及國際企業，不太受本地環境影響，相信明年香港集資額可在全球首3至5位之內。

畢馬威料明年保持3000億集資額

畢馬威中國資本市場諮詢組合伙人劉大昌指出，現時香港上市規則及市場已經接納同股不同權公司，業務以內地為主的相關公司來港上市亦合乎預期。他又指，今年集資額首3位的股份，即阿里巴巴、百威及ESR雖然一度延遲上市時間，但短時間內已重新上市，原因包括市場因素及估值問題，當市場消息明朗化，加上調整估值調整，終亦如期上市。

心動康寧傑瑞暗盤齊做好

受日前啟明醫療（2500）首日掛牌大升三成帶動，將在今日上市的手遊股心動（2400）及康寧傑瑞製藥（9966）暗盤均造好。

據耀才暗盤交易市場，康寧傑瑞製藥暗盤收市價為12.74元，較招股價10.2元升24.9%，一手1000股帳面賺2540元。心動於耀才暗盤收市報12.38元，較招股11.1元升11.5%，一手200股帳面賺256元。

JS環球截孖展仍未足額

內地小型家電商JS環球生活（1691）、物管公司保利物業（6049）及時代鄰里（9928）昨日孖展截飛，綜合輝立、耀才及信誠3家劵商資料，分別借出1.335億元、427億元及1.02億元孖展額，JS環球生活未足額，保利物業及時代鄰里則超購69倍及0.08倍。

另據路透社旗下IFR報道，內地洗衣液品牌藍月亮正考慮明年來港上市，集資額約4億美元（約31.2億港元），公司正與潛在顧問洽談。