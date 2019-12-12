信和酒店盈警 近5月純利料跌94%

昨股價無升跌

信和酒店昨日股價無升跌，收2.88元。集團指，期內業務表現在充滿挑戰的營商環境中受到影響。因應現時市場狀况，集團已實行了一系列措施以減低其影響，包括推出具吸引力的計劃及優惠以增加收入，與此同時減少變動成本及經常開支。整體財務狀况依然穩健。集團於本港全資擁有城市花園酒店、50%港麗酒店、25%皇家太平洋酒店。

在本周二（10日），集團公布已認購招商局商業房託基金（1503）1.9152億元，每個基金單為發售價為3.42元，該股在排牌後一度潛水，但昨日急升7.62%，高位為3.41元，收報3.39元。

泛海酒店平均房價跌17％

本港社會事件持續至今已超過半年，已有不少餐飲、零售及旅遊業相關股份表示業績將受影響，包括富豪酒店（0078）亦在中期業績提到，受社會動盪事件影響，其本港擁有的酒店之業務表現於7月內及於8月至今遠低於較早前所預測。倘若本地酒店業未能在短期內復甦，可能會對今年下半年之酒店業務收入產生負面影響。

泛海酒店（0292）亦在中期業績提到，其酒店業務受到本地政治事件的負面影響，入住率及平均房價已分別下降了13%及 17%，導致毛利與去年同期相比有所下降。