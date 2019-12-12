經濟
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大摩「加持」內房 薦融創潤地旭輝

【明報專訊】內房股持續強勢兼獲大摩「加持」，大摩在昨日發表報告指，相信內房股將在2020年跑贏恒指，主要受到政策、信貸放寬，穩健的合約銷售，發展商具質素的盈利增長及估值吸引所帶動，重申行業「吸引」，並推薦融創中國（1918）、潤地（1109）及旭輝（0884）三家房企。

大摩認為，政策及信貸是內房板塊兩大驅動力轉趨正面，加上2019年中央政府大致能達成其「穩樓價、穩地價、穩預期」的三大目標，認為中央近期釋出的正面信號意味住明年將行較溫和的手段。

關注淨新增貸款比率未見下降

近期中央已明顯鬆手，包括在12月6日中證監批出首創置業（2868）及富力（2777）發行新H股的審批；在中央政治局會議未提及地產行業；包括境內債及資產支持證券（ABS）渠道重開；在11月20日5年期LPR（貸款市場報價利率）下調0.05厘等。不過大摩指，因淨新增貸款比率未見明顯下降的格局，未來數月將對此重點關注。

大行連續多日唱好下，內房股昨普遍做好，三大藍籌潤地升2.37%、中海外（0688）升1.76%、碧桂園（2007）升1.06%；龍頭融創升2.72%、中國恒大（3333）升1.04%；中小型股方面，旭輝升1.95%、合景泰富（1813）升3.78%等。至於以先舊後新方式配股的美的置業（3990）開市走弱，曾跌至19.54元，逼近配股價19.1元，但其後轉強，一度升近9.8%，收市仍升4.88%，收報21.5元。

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