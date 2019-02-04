中美關稅傳押後 港股倒升重越26600點

收復10天及20天線

半新股阿里巴巴（9988）升1.1%，收報197.6元；騰訊（0700）升近1%，收報340元。港鐵（0066）大升4.1%，收報45.7元；九倉置業（1997）升2.3%，收報43.05元。

內險股表現理想，中國平安（2318）昨日重上90元，升1.5%；中壽（2628）升2.2%，收報20.65元。

富邦：明年初港經濟按季料止跌

不過本港經濟仍然備受衝擊，富邦香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光認為，明年香港經濟或會陷入衰退，料上半年將按年錄得負增長，但按季而言，期望明年首季可以止跌。假設本地社會因素逐漸淡化，將有利明年經濟復蘇，若中美貿易戰無太多負面消息，估計明年首季及第四季，恒指有機會升至28,000點及最高30,000點，預期全年有約7000點波幅。

就明年的投資部署，他表示，較看好收息較穩定的公用股，亦可留意與5G相關及科技板塊，鑑於租務市道不理想，不建議太早買入本地地產股。