經濟
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平價5G機獲看好 小米爆升8% 成交額僅次騰訊 北水輪流炒W股

【明報專訊】小米（1810）前日發布首部5G手機Redmi K30，定價1999元人民幣起，為主要牌子的5G手機中最廉宜，將於明年1月推出。大行看好手機價格的競爭力，有助小米明年爭取市場份額，在多間大行唱好下，股價急升，以全日最高位收市，收報9.99元，創約半年新高，全日上升8.47%。

明報記者 歐陽偉昉

小米昨日成交額達42.05億元，佔大市總成交額5.66%，僅略少於恒指重磅股騰訊（0700）。 北水通過港股通淨買入小米的資金有3.76億元，上月的北水寵兒、亦屬W股（同股不同權）的美團點評（3690）只有淨流入3100萬元，本周一及二更出現淨流出。總結本月以來，北水淨買入小米的金額大於美團（見圖）。

本月迄今北水淨買入小米超美團

小米以低價手機搶佔5G市場，高盛指，平價5G手機較市場預期早了一年推出。花旗發表報告認為，售價比市場預期中更有競爭力，認為低價有助中國手機市場進入5G時代，而小米可在5G時代開始時增加市場佔有率。

該行又相信小米可在5G產品保持健康的利潤率，雖然手機入門價格進取，但同時亦提供其他升級選擇，增加公司的利潤，而小米也可利用其成本領先優勢維持競爭能力。華為在今年加快搶佔中國市場，第三季小米佔中國手機市場佔有率只有9.8%， 華為則有42%。

花旗：明年每股盈利看升29%

花旗給予小米「買入」評級，相信可以從中國手機市場反彈中得益，小米明年在5G方面更進取，有手機收入增長，預期明年每股盈利可升29%，以目前13倍的預期市盈率，認為目前股價吸引。

野村報告則認為，小米5G手機的處理器和天線成本增加，或令5G手機淨利潤率受到壓力，不過野村認為入門版只是象徵式產品，貨量不會太多，小米主流銷售的，應該2299元的產品。該行更認為，應該觀察小米是否能從進取的定價策略，擴大市場份額，因為其他中國手機市場競爭者可以仿效，令5G手機在中國更便宜。野村給予小米「買入」評級，目標價為11元。

瑞聲漲逾5.6% 獲匯豐升目標價

市場看好明年5G潮來臨，手機設備股亦受追捧，瑞聲科技（2018）昨日上升5.63%，報64.75元，為升幅最大藍籌，匯豐將瑞聲目標價由54.1元升至68.9元，維持「持有」評級，因為瑞聲設計優勝和收益率改善，該行預期至年底手機鏡頭每月出貨量將增至5000萬件。

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