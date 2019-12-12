經濟
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愛爾蘭公司入稟 追討港航2.69億

【明報專訊】剛獲注資的香港航空雖然暫時避過空運牌照局的釘牌之災，但已觸動債主神經。最新在本月10日（周二）愛爾蘭一間飛機租借公司越洋入稟香港高等法院，追討英國法院判欠款約3426萬美元及19萬英鎊，即共折合約2.69億港元，以及相關利息。

指港航未執行英法院判令

原告為Alafco Irish Aircraft Leasing Sixteen Ltd，被告為香港航空有限公司。入稟狀指出，英國英格蘭及威爾斯法院於今年11月22日作出判令，下令港航於本月6日下午4時前，向原告繳付該筆共折合2.69億元的欠款，惟港航一直沒有執行，故入稟高院向港航追討相關款項及利息等。

港航已傳出財困多時，空運牌照局上周突擊向港航發最後通牒，指經審視港航最新財政狀况後，認為財政問題已迅速惡化至嚴重影響其履行作為僱主支付薪酬的責任，明確要求港航在本月7日或之前改善財政狀况，否則或會考慮撤銷牌照。

剛避過「釘牌」 債主又臨門

其後港航股東之一的海航在內地發公告表示，獲國開行牽頭借出40億元人民幣，資金將用於「下屬航空公司經營支出」。

最終在周六釘牌死線當日，空運牌照局指，經審視香港航空就牌照局附加的新條件所提交的所有資料，暫時不對香港航空作進一步行動。

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