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被穆迪降級 「中國版LVMH」債價急跌

【明報專訊】近期內地企業債務違約問題，備受市場關注。有「中國路易威登（LVMH）」之稱的山東如意科技，昨日被穆迪降低信貸評級，其一筆3.45億美元（約26.9億港元）的債券將於下周四（19日）到期，市場憂慮其未能如期償還，昨日債價大跌至43.7美元（見圖），為紀錄新低。此外，如意科技在下周仍有一筆10億元人民幣的債券須繳付利息。

近27億下周四到期 市場憂賴債

如意科技面臨的債務危機，或與其近年不斷斥資購買奢侈品牌有莫大關係（見表）。該公司早於2010年便以約40億日圓（約2.8億港元），收購日本知名集團Renown（瑞納）近41%股權，其後持續購買各地的紡織製造及原材料公司，從以擴充其服飾業務的生產鏈。

自2016年起，該公司更加快收購進程，斥資近40億美元（約314億港元）接連收購多家海外服飾品牌，當中包括法國輕奢品牌SMCP、香港高端男裝品牌利邦控股（0891）、英國風衣品牌Aquascutum、瑞士百年奢侈品牌Bally等。今年初更以26億美元（約203億港元）收購INVISTA（英威達）旗下LYCRA（萊卡）的服飾及高級紡織品業務，可見其打造中國奢侈品帝國的野心，同時加劇其債務壓力。

近年頻購國際奢侈品牌

評級機構穆迪昨日將其信貸評級由B3下調至Caa1，並將下周四到期的美元債評級從Caa1降至Caa2。穆迪副總裁兼高級信貸官Chenyi Lu表示，降級反映其對山東如意有更高的再融資風險擔憂，因該公司大量債務快將到期，流動性持續疲弱及再融資計劃進展有限。

該機構報告又指，截至今年9月底，如意科技的總現金儲備（包括已抵押存款）僅有88億元人民幣，預計其未來12個月的營運現金流量為18億元人民幣，合共仍不足以償還明年115億元人民幣的到期價務及50億元人民幣的應付票據，且估計同期有100億元人民幣的資本支出。

儲備加現金流未足還債

另一評級機構標普早於上月已將其信貸評級降至CCC+，指其未來兩個月到期債務的再融資風險不斷上升，同時資本結構複雜且不可持續，公司展望負面。不過該機構又稱，隨着國企濟寧城投提供支持，認為如意科技可以應付即將到期的債務。

相關字詞﹕信貸評級 現金流 標普 服飾品牌 山東如意科技 債務危機 中國路易威登 穆迪 中國LV

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