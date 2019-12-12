新保安規定下月實施 成本勢增

付貨人委員會執行總幹事何立基表示，新措施下，貨運代理勢會收取安檢費用，但現時仍未知收費水平，「過渡期間不是百分百抽查，那麼沒有抽查的貨物是否要收費？收費標準怎訂？目前仍然不清楚。」

何立基亦指出，政府只關注安檢比例，對收費沒有打算監管，所以很大可能日後貨運代理增收的安檢費水平會高於今次國泰提供的每噸0.3元折扣，換句話說「付貨人不是成本下降了，而是成本增加得沒那麼厲害而已」。

政府未擬監管收費標準

再者，深圳及廣州機場早已實行100%安檢，因此這項措施對本港空運貨運而言影響可謂甚大。「香港收費本來就較高，日後在同樣的安檢比例下，肯定會有更多空運貨不再經香港出口」，何立基說。因此，付貨人委員會希望國泰的優惠能全部用在付貨人身上，也希望機管局一年內檢視後，能給予更多降運費成本的措施，以保住貨運量。