新保安規定下月實施 成本勢增

【明報專訊】是次機管局支持國泰下調貨運管理費，其中一個原因是為了明年1月1日開始實行國際民航組織對安檢的新政策。早在去年10月，港府已就這項新措施公布過渡期安排，但考慮到空運貨量於今年上半年顯著下滑，因此在今年9月將安排延至明年1月開始實施。過渡安排分4個階段，明年1月開始（見表），貨運代理為貨物實施的安檢百分比要求將由現時的1%提升至25%，之後再逐步提升，至2021年6月達到100%的國際民航組織要求。
付貨人委員會執行總幹事何立基表示，新措施下，貨運代理勢會收取安檢費用，但現時仍未知收費水平，「過渡期間不是百分百抽查，那麼沒有抽查的貨物是否要收費？收費標準怎訂？目前仍然不清楚。」
何立基亦指出，政府只關注安檢比例，對收費沒有打算監管，所以很大可能日後貨運代理增收的安檢費水平會高於今次國泰提供的每噸0.3元折扣，換句話說「付貨人不是成本下降了，而是成本增加得沒那麼厲害而已」。
政府未擬監管收費標準
再者，深圳及廣州機場早已實行100%安檢，因此這項措施對本港空運貨運而言影響可謂甚大。「香港收費本來就較高，日後在同樣的安檢比例下，肯定會有更多空運貨不再經香港出口」，何立基說。因此，付貨人委員會希望國泰的優惠能全部用在付貨人身上，也希望機管局一年內檢視後，能給予更多降運費成本的措施，以保住貨運量。