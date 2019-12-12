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國泰帶頭空運費八折 保港競爭力 4月起提供優惠 機管局承擔兩成

【明報專訊】國泰（0293）昨日宣布，將於明年4月1日起推出航空貨運站出口貨物處理費優惠計劃，貨運客戶出口貨物可獲18%至20%的折扣優惠。同時機管局也表示支持國泰這個計劃，會承擔當中兩成的優惠額，又歡迎其他航空公司參與計劃當中。國泰及機管局均稱，是因應明年應國際民航組織（ICAO）要求提升安檢（見另稿）會令付貨成本上升，故提供貨運費優惠，與業界分擔此額外成本。香港付貨人委員會對此表示歡迎，亦指香港機場收費偏高，不想辦法會失去優勢。

每公斤慳0.3元 抵消貨物安檢開支

國泰表示，優惠適用於旗下國泰航空、國泰港龍、華民航空及香港快運的貨運客戶，以現時出口貨物處理費水平計算，由香港出口付運一般貨物或特殊貨物，每公斤可節省0.3元。優惠額當中的20%會由機管局承擔。

機管局表示，國泰是首間航空公司接觸機管局推出這項優惠，局方亦支持其他航空公司參與，會根據與個別航空公司的協議，就航空公司提供的優惠承擔當中兩成優惠額，付貨人亦會按各自與貨運代理的商業協議而受惠。

機管局商務執行總監陳正思指，計劃有利於業界維持成本效益，並刺激本港貨運量增長，長遠將有助提升機場的競爭力。由於ICAO的安檢新規將於明年初開始逐步實施，機管局相信，計劃將有助紓緩新規對業界所造成的成本影響，局方亦會在1年內檢討計劃。對於承擔優惠所需預算，機管局回覆本報查詢表示，由於計劃將持續進行，目前未能提供相關數字。

就這舉措，香港付貨人委員會回應表示歡迎，主席林宣武稱，香港現時包括貨物處理費的相關費用都比周邊機場偏高，如果這些費用減免能完全由付貨人受惠，將有助鼓勵他們繼續採用香港機場的貨運服務，不至於被其他機場搶走。

深機場貨運量增幅迎頭趕上

事實上，雖然香港已連續9年蟬聯最繁忙貨運機場，但自4月以來貨運量已連續7個月按年下跌，8月跌幅更曾去到11.5%的雙位數程度。而對比起鄰近的深圳寶安機場及廣州白雲機場，縱使香港國際機場在貨運量上仍有優勢，惟增幅卻不及，尤其是最近4個月深圳寶安機場的貨運量增幅明顯擴大，不排除與近半年香港社會示威持續，影響到付貨人選擇改經深圳付運有關。

付貨人委員會執行總幹事何立基表示，本港的貨物處理費每公斤約在1.5元左右水平，但深圳及廣州可以低至0.5元，如香港不想辦法提升競爭力，難免因為失去價格優勢而流失貨運生意。

明報記者 陳子凌

相關字詞﹕付貨人委員會 貨運費 機管局 國泰

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