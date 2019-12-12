藝里坊增聖誕優惠 最高28萬現金回贈

同系長沙灣家壹加推20伙價單，所有「恒地會」會員如直接向發展商購入單位（不透過代理購買），除原本可獲36個月管理費外，發展商更新增樓價1%現金回贈；另北角君譽峰，昨加推29伙價單，並同時公布銷售安排，周日發售新一批20個單位。

朗濤累沽411伙套現44億

另鷹君（0041）大埔白石角朗濤昨日首度開放一個實用1723方呎的1座9樓B室4房2套連工人套間隔示範單位。鷹君代理銷售及市務副總經理梁淑儀表示，項目自今年7月底開售至今累售411伙，佔全盤723伙的57%，套現約44億元。

市場亦有新盤錄得撻訂個案，成交紀錄冊顯示，宏安（1243）大圍薈蕎2翼15樓B02室，實用901方呎，連175方呎平台及735方呎天台，原於本月3日以2875萬元售出，實呎31,909元，買家其後撻訂，料損失143.75萬元訂金。

泓山增3年免息一按

不受一手新例限制賣樓的建灝地產大埔洋房項目泓山，建灝地產投資部經理鄭智荣表示，泓山F號屋，實用2380方呎，以逾4700萬元售出，實呎19,800元，項目迄今沽出4幢洋房。他又稱，集團為買家提供「1188一按利息全免付款計劃」，首3年買家只需向指定財務機構支付按揭利息而不需償還本金，按息將於供款期滿後全數退還予買家。

發展商指一按貸款最高金額為樓價85%，首12個月按揭利率以P減3厘計（P為5厘），第二年為P減2.5厘，其後為P減2厘，年期最長1188天（即約3年）。