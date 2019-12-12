實惠提早退租灣仔舖 老人院45萬承租

土地註冊處資料顯示，實惠簽訂的租約共6年，由2015年5月至2021年5月，首2年月租為31萬元，及後第3、4及5年月租分別調高至33萬、34萬及36萬元，惟實惠租用4年後，於今年4月起結業離場，即最後月租為34萬元，而實惠離場後，共節省2年涉864萬元的租金開支。至於新租戶老人院以月租45萬元承租，較舊租金高32%，同時以鄧成波去年1.85億元購入價計，現可享租金回報2.9厘。

海富中心13樓3.5億放售

此外，商廈市場方面，中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳燊榮表示，金鐘海富中心2座13樓全層放售，面積10,627方呎，單位附設寫字樓裝修，望維港海景，業主意向呎價約3.3萬元、即約3.5億元，物業將以交吉形式出售。

他續稱，現時中區指標商廈以全層形式放售中的物業僅14個，當中4個全層放盤來自海富中心，而上述放售物業是4個放盤全層放盤中，最貼市場價放售。海富中心對上一宗全層易手單位，追溯至2017年1月，該物業2座15樓全層，總面積10,627呎，以3.18億元易手，呎價29,924元。

另美聯商業營業董事李鎮麟表示，尖沙嘴漆咸道南百利商業中心低層單位放售，面積1850方呎，意向價約1600萬元，即每方呎叫價約8600元，同時以月租4.6萬元放租，折合平均呎租約25元。