經濟
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二手呎租連跌4個月 重返去年底水平

【明報專訊】踏入12月，二手買賣價量齊跌，租金亦隨樓價回落。據中原統計，11月份私宅平均呎租36元，按月下跌0.8%，連跌4個月，累跌5%，並重返去年12月份36元的水平，反映租賃市場今年的升幅已被蒸發。

對上一次租金連跌之勢，要追溯至去年9月至今年2月，錄得連跌6個月並累跌6%的紀錄。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，私人住宅租金自今年7月升至歷史高位的37.9元後，便進入調整期，連跌4個月至上月的36元。他預料，租金跌勢將會持續，估計明年2月或會跌到今年低位的35.6元。與此同時，十大屋苑中有7個屋苑租金錄得按月下跌，當中以藍田匯景花園及天水圍嘉湖山莊的跌幅最為顯著，分別按月下跌2.8%及2.5%，連藍籌屋苑之首的鰂魚涌太古城，呎租亦按月跌2.3%。

林一鳴料明年2月前仍有下跌空間

繼沙田第一城及嘉湖山莊連錄低價租賃成交後，市場續低價租賃個案。香港置業助理分區董事劉浩勤指，將軍澳晉海1A座中層D室，實用464方呎，2房間隔，新近以1.55萬元租出，呎租33.4元，租金低市價約7%；業主2017年以698萬元購入，租金回報2.7厘。另康怡花園C座高層11室，實用509方呎，2房間隔，以1.78萬元租出，呎租35元，低市價約一成；業主1993年以258萬元購入，租金回報8厘。

資深地產分析員林一鳴表示，今年下半年社會運動持續，市民周六日外出受阻，部分人擱置搬屋計劃，租務需求大減，加上臨近年底，為傳統租務淡季，租金出現回調。他估計，明年2月前，租金仍會有3%至5%的調整空間，至於升跌主要取決於社會政治事件的走向。

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