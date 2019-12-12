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新按保個半月批1700宗 涉百億 借八成或以上日均41宗 較放寬前增3倍

【明報專訊】特首林鄭月娥於10月16日公布新一份《施政報告》中提到，放寬按保計劃樓價上限，隨即刺激二手交投，更吸引買家採高成數按保入市。據財經事務及庫務局長劉怡翔最新回覆立法會議員提問時稱，自新措施生效後的一個半月，香港按證公司共批出1870宗八成或以上按保申請。換言之平均每日批出約41宗申請，比措施生效前平均每日約11宗激增3倍。

明報記者 林尚民

此外，自放寬按保至今年11月30日，新按保批出逾1700宗申請，總金額約100億元。資料顯示，宣布按保放寬後46天，首次置業人士提交敘造最高八成或以上按揭成數按保申請獲批達1870宗，當中192宗樓價400萬元或以下，937宗樓價逾400萬至600萬元，578宗樓價逾600萬至800萬元，163宗樓價逾800萬至1000萬元。根據新措施，首置買家購買800萬元以下物業可承做最高九成按揭。

若與政策生效前的數字比較，上述46天中，有1870宗相關申請獲批，即每天涉及約41宗，今年1月1日至10月15日、即288天內，有3089宗同樣申請八成或以上按保的申請獲批，即平均每天批出約11宗。換言之，政策生效後，每日平均批出申請較生效前高出3倍。在2017及2018年，平均每日批出的相關申請，分別約21宗及12宗。

首11月逼5000宗超去年全年

值得一提的是，今年至11月30日，香港按證公司累計已批出4959宗有關申請，比2018年全年的4477宗還要多，但與2017年全年7814宗相比，仍只佔當年的63%。劉怡翔指出，申請按保計劃的首次置業人士當中，超過99%的獲批申請人均為香港居民，香港按證保險有限公司並沒有再區分申請人是否屬香港永久居民。

自林鄭月娥公布首置人士申請最高九成按揭樓價上限由400萬元提升至800萬元後，已有市場人士認為若樓價下調，首置客隨時背上負資產，當時劉怡翔稱，樓市波動受許多因素影響，按證公司會適時檢討計劃成效。

部分大型屋苑樓價已回調，造價跌至可申請按保範圍。中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園錄得本月首宗成交，K座低層12室，實用面積555方呎，2房則王間隔，原業主最初以1000萬元放售，經議價後最終以962.8萬元成交，實呎17,348元。同類單位於8月以1030萬元易手，是次成交價較早前成交低約7%。新買家打算承做按保，在新措施下，上述單位最高可做八成按保。原業主2009年12月408萬元購入，帳面獲利554.8萬元或1.3倍。

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