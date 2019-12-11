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施羅德料明年中美休戰 H股將跑贏A股 美科技股跑贏大市

【明報專訊】今年各間大行的市場展望相對較往年分歧，如貝萊德認為明年經濟持續疲弱，亦有施羅德上調明年的全球經濟預測。施羅德首席經濟師Keith Wade解釋，提高預測源於估計中美將於年底前達成首階段貿易協議，指美方需要協議來刺激經濟，有可能接受中方的條件，以及全球央行減息，這兩大因素或可使經濟避免衰退。他又料中美第二階段協議會在大選後才會促成，料明年可能先停火。

選舉在即 特朗普專心選戰

Keith表示，相信今年年底前中美會有首階段的貿易協議，這會促使全球貿易和資本投資增強，歐洲、美國和日本經濟活動亦將會改善。他解釋，目前美國需要刺激經濟的動力，而協議正是其中之一，故即使中方要求撤銷部分關稅，美方亦有可能接受。惟他相信，第二階段協議則要留待2020年總統大選後才會出現，屆時有可能解決科技知識產權上的分歧；並估計明年會先停戰，總統特朗普會對外宣稱已爭取一份好的協議，實際上明年他亦需專注於總統選戰中，多於與中國的貿易談判。

不過，Keith料過程中雙方關稅仍會維持，如美方認為中方正打擊當地就業市場，中方期望美方撤銷更多關稅，分歧仍存在，故這只會是達到一定程度協議。他認為暫時中美都把香港問題獨立於貿易戰，尚未見會混為一談。現時難言那一方較有優勢，但美國總統特朗普面臨選戰，需要協議以爭取選票。他指，特朗普過早使用財政政策刺激經濟，一般候選人會在選前才推出，令人感覺經濟狀况佳，今年反而未有空間推出，中方則沒有選戰考慮。

料美國明年只減息一次

他上調明年環球經濟增長預測到2.6%，除了相信會有貿易協議外，還有央行政策支持。目前未見經濟下行風險，或能避免經濟衰退，並會續擴張。事實上，減息帶來的利好因素，亦已反映在家庭和企業借貸上，美國樓按申請和建屋已大幅回升。他料明年環球通脹處於2.6%穩定水平，但隨經濟放緩影響漸浮現，通脹於明年下半年亦或見向下。早前，聯儲局已表明可忍受通脹高於目標水平，加上目前油價偏低和平穩，看來不會推高通脹，預計不會觸發市場憂慮，明年美國或只減息一次0.25厘，於2021年再決定會否再減。

與2015年時相近，今年內地債務違約情况有回升跡象。Keith也坦言，今年連同貿戰因素，的確使內地經濟風險升溫，中央有可能推出更多應對措施，但料規模不大，皆因現時債務水平偏高。經濟學家都較擔心縱使內地經濟增長強勁，仍只屬於中等收入國家，就算中央希望提高收入水平，目前債務佔國內生產總值（GDP）達到300%以上，成為一大阻礙。他又料，中國經濟會持續結構性放緩，未來挑戰在於要同時去槓桿和保持經濟增長。過去很難有國家可同時兼顧，如日本仍難以降低負債水平、美國家庭負債水平大幅減低，但同時增長減弱。

明年為美國總統大選，他相信如果由民主黨參選人沃倫（Elizabeth Warren）或桑德斯（Bernie Sanders）當選，政策方針會明顯左傾，如主張加稅和提高最低工資，或會使美國以至全球經濟疲弱，這為風險之一。惟考慮到目前美國經濟和就業等仍理想，加上現任總統特朗普連任機會仍較大。另一風險為全球爆發貿易戰，歐洲多國都擔心美國會對其出口貨施加關稅；還有美國消費債務水平回升，以及隨全球低息環境，政府為刺激經濟推出更多財政政策。

央行取態溫和 黃金有支持

至於投資者部署上，施羅德多元資產投資亞洲主管Patrick Brenner表示，A股仍具有吸引的投資機會，受指數公司MSCI提高A股權重，以及有吸引結構增長主題等支持。惟如果以估值角度出發，以及隨海外投資者興趣增加和情緒改善，他看好明年H股會跑贏A股。相比下他明年仍看好續強勢的美國科技股，料其續受流動性帶動，估計明年納指會跑贏標指。

債券方面，他仍看好美國10年期國債，因環球製造業周期疲弱，以及環球央行放水都帶來支持，並考慮到市場受壓時其對冲潛力。他亦看好受惠央行放寬流動性的高息企業債，隨槓桿向上不利企業盈利和成本，看高美國高息債一線。整體而言，他建議明年投資者要增加組合下行的防守力，例如加入黃金以多元化組合，並料央行溫和取態亦會為黃金帶來支持。

明報記者 王俊騏

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