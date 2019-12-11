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戴德梁行：明年舖租料跌雙位

【明報專訊】社會運動持續半年，對各行各業已造成影響，其中零售及飲食業更首當其衝大受打擊，核心旺區不乏結業商舖。戴德梁行發表物業報告指，本港商舖租賃市况雖然在今年初錄得升幅，惟隨着年中爆發的社會衝突，多區經營環境轉差，舖租已在年底倒跌，多區舖租更跌至逾5年來低位；戴德梁行香港商舖部主管林應威預料，明年各區商舖租金將錄雙位數跌幅。

反修例風波導致的社會衝突，令受訪港旅客人數明顯急跌。

戴德梁行數據顯示，隨着社會衝突於10月加劇，內地遊客人數驟降，零售銷貨額亦受拖累，於10月錄得24%按年跌幅，商戶營商環境惡劣，導致各核心區租金進一步下跌，當中以尖沙嘴、旺角租金按季下跌10%，跌幅位列榜首，而其次的中環及銅鑼灣，租金亦分別下跌9.8%及8.5%。

此外，第四季非核心區商舖租金亦跌，元朗、屯門舖租分別按季跌8.6%及5.3%；總括目前各區舖租已下跌至逾5年來低位，上半年各區錄得的升幅至第三季已經完全抵消。

今季核心區舖租見逾5年低位

物業投資市場方面，受中美貿易局勢反覆影響，今年各類型投資物業的成交量及金額均少於去年，今年暫錄得194宗1億元或以上大金額交易，較去年全年錄得430宗大跌55%；而涉及金額821億元，亦僅佔去年總金額的三成。

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