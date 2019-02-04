本月首10日一手250宗成交 月跌七成

恆大．睿峰收330票 超額2.8倍

本月首個開售全新樓盤嘉峯匯，上周首輪開售至今暫時累售約130個單位，佔可售單位總數228伙近六成；至於另一全新盤、內房恒大（3333）旗下長沙灣東京街恆大．睿峰，自上周五開始收票以來，即使發展商為兩房單位新增九成一按計劃，但過去5日估計收約330票，比首張價單86伙超額約2.8倍。

另聖誕臨近，部分發展商增加優惠吸客。長實（1113）旗下深水埗愛海頌，最新推出「聖誕愛旅遊」優惠，向購入指定3房單位的買家，送出價值13.5萬元的4人芬蘭旅行套票，名額19個，優惠期由本月13日至明年1月31日。長實助理首席經理（營業） 何家欣指，愛海頌10月中開售至今累積沽出約274個單位，佔全盤876伙逾三成，套現逾26億元，銷情仍持續。

不過，部分新盤特色戶仍然以高價售出，如上月推售至今已經累沽逾600伙的佳明（1271）青衣明翹匯，最新售出2個連花園特色戶，分別為2座1樓F室、及2座1樓H室，實用面積分別281及278方呎、另連百餘方呎花園，同屬1房間隔，成交價566.1萬及560萬元，實價分別20,146元及20,144元，呎價創項目花園特色戶新高紀錄。

明翹匯花園戶呎價逾2萬

新世界（0017）旗下北角現樓柏蔚山，亦以4379.2萬元沽出一個高層4房戶，為2座28樓G室，實用面積1109方呎，實呎39,488元；項目自去年6月推出以來累售586伙、套現144億元，而自發展商推出1440日即4年特長成交期計劃後，柏蔚山 、西貢清水灣傲瀧、尖沙嘴名鑄合共套現逾30億元。