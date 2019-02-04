經濟

香港地產

下一篇 上一篇

本月首10日一手250宗成交 月跌七成

【明報專訊】繼10月底至11月上半月樓市交投大幅反彈後，本月新盤成交再歸於平靜；本報統計全港各大新盤，包括剛於上周六首輪開售的嘉華（0173）啟德嘉峯匯，本月首10日暫錄得逾250宗一手成交，比對上月同期約800宗大減約七成。

恆大．睿峰收330票 超額2.8倍

本月首個開售全新樓盤嘉峯匯，上周首輪開售至今暫時累售約130個單位，佔可售單位總數228伙近六成；至於另一全新盤、內房恒大（3333）旗下長沙灣東京街恆大．睿峰，自上周五開始收票以來，即使發展商為兩房單位新增九成一按計劃，但過去5日估計收約330票，比首張價單86伙超額約2.8倍。

另聖誕臨近，部分發展商增加優惠吸客。長實（1113）旗下深水埗愛海頌，最新推出「聖誕愛旅遊」優惠，向購入指定3房單位的買家，送出價值13.5萬元的4人芬蘭旅行套票，名額19個，優惠期由本月13日至明年1月31日。長實助理首席經理（營業） 何家欣指，愛海頌10月中開售至今累積沽出約274個單位，佔全盤876伙逾三成，套現逾26億元，銷情仍持續。

不過，部分新盤特色戶仍然以高價售出，如上月推售至今已經累沽逾600伙的佳明（1271）青衣明翹匯，最新售出2個連花園特色戶，分別為2座1樓F室、及2座1樓H室，實用面積分別281及278方呎、另連百餘方呎花園，同屬1房間隔，成交價566.1萬及560萬元，實價分別20,146元及20,144元，呎價創項目花園特色戶新高紀錄。

明翹匯花園戶呎價逾2萬

新世界（0017）旗下北角現樓柏蔚山，亦以4379.2萬元沽出一個高層4房戶，為2座28樓G室，實用面積1109方呎，實呎39,488元；項目自去年6月推出以來累售586伙、套現144億元，而自發展商推出1440日即4年特長成交期計劃後，柏蔚山 、西貢清水灣傲瀧、尖沙嘴名鑄合共套現逾30億元。

上 / 下一篇新聞

內地通脹升幅放緩 料春節見頂 分析︰寬鬆空間增加 明年初或降準
內地通脹升幅放緩 料春節見頂 分析︰寬鬆空間增加 明年初或降準
11月新貸1.39萬億按月倍升
11月新貸1.39萬億按月倍升
惠譽：民企違約率4.9% 歷史新高
惠譽：民企違約率4.9% 歷史新高
中國銀保監：跨境監管沙盒前期探索中
中國銀保監：跨境監管沙盒前期探索中
曾俊華：虛擬保險將打破傳統保險結構
曾俊華：虛擬保險將打破傳統保險結構
巨資護航 郵儲行A股首掛僅升2% 最後一家回A國有大行 內媒形容「低空飛過」
巨資護航 郵儲行A股首掛僅升2% 最後一家回A國有大行 內媒形容「低空飛過」
啟明醫療首掛升逾三成 每手帳面賺5025元
啟明醫療首掛升逾三成 每手帳面賺5025元
招商房託首日潛水 信和酒店帳蝕1508萬
招商房託首日潛水 信和酒店帳蝕1508萬
管網公司參照鐵塔 望3至5年內上市
管網公司參照鐵塔 望3至5年內上市
證監會：南向通實名制冀今年內實施
證監會：南向通實名制冀今年內實施
首創批股「十供五」集逾25億 股價急插
首創批股「十供五」集逾25億 股價急插
老恒和突停牌 原大股東遭斬倉
老恒和突停牌 原大股東遭斬倉
海航系大新華航空被追4301萬 8月30日起無及時還款 遭工銀入稟
海航系大新華航空被追4301萬 8月30日起無及時還款 遭工銀入稟
積金局與港銀結算公司合研結算系統
積金局與港銀結算公司合研結算系統
11月新能源車銷量 按年跌44%
11月新能源車銷量 按年跌44%
世貿上訴機制癱瘓 恐助長國家違規 特朗普阻撓任命 今只剩一名法官
世貿上訴機制癱瘓 恐助長國家違規 特朗普阻撓任命 今只剩一名法官
觀望議息貿戰 道指早段偏軟
觀望議息貿戰 道指早段偏軟
券商：iPhone出5G機 恐削4G機需求
券商：iPhone出5G機 恐削4G機需求
劉思明：物管股受壓 碧桂園服務趁低吸
劉思明：物管股受壓 碧桂園服務趁低吸
植耀輝：沙特全民皆股撐阿美
植耀輝：沙特全民皆股撐阿美
技術取勝：新華保險33元料有阻力
技術取勝：新華保險33元料有阻力
調查：75%港女介意女高男矮
調查：75%港女介意女高男矮
劉思明：併購成催化劑 紫金可追落後
劉思明：併購成催化劑 紫金可追落後
周顯：有錢人才可以食住等
周顯：有錢人才可以食住等
湯文亮：大學儲備仍足 可暫不捐錢
湯文亮：大學儲備仍足 可暫不捐錢
上月三大辣稅13億 按月急跌46% 涉境外買家BSD挫六成 跌幅最勁
上月三大辣稅13億 按月急跌46% 涉境外買家BSD挫六成 跌幅最勁
嘉湖本月44％成交呎價不足1萬
嘉湖本月44％成交呎價不足1萬
財團元朗東成里申建3848伙住宅
財團元朗東成里申建3848伙住宅
戴德梁行：明年舖租料跌雙位
戴德梁行：明年舖租料跌雙位
施羅德料明年中美休戰 H股將跑贏A股 美科技股跑贏大市
施羅德料明年中美休戰 H股將跑贏A股 美科技股跑贏大市