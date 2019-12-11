財團元朗東成里申建3848伙住宅

未來建橋連接YOHO MALL

城規會文件顯示，上述地皮位於元朗南生圍丈量約份第103約多個地段和丈量約份第115約多個地段，鄰近博愛醫院，地皮面積約57.7萬方呎，茂宏國際有限公司、佳熙國際有限公司及Winghing Investments Limited，申請以約3.182倍地積比率作發展，料提供3848伙、總樓面約183.5萬方呎。

文件提及，將來物業落成後，將有行人路接連港鐵元朗站，及區內大型商場YOHO MALL形點，最快2026年落成。

翻查資料，申請人之一Winghing Investments Limited的公司董事為蘇永乾（SO, WING KIN），據悉他於90年代曾擔任新地（0016）發展計劃顧問，或屬新地持有項目，惟本報曾向新地查詢，但新地否認。本報亦向長實（1113）、恒地（0012）查詢，兩公司亦否認持有該項目。可留意的是，新地早前曾就元朗東成里丈量約份第115約地段第592號C分段第1小分段A分段等，向城規會申請作「跨代共居房屋」發展，涉1955伙及94.36萬方呎樓面。

嘉里九龍灣危險品倉申改建商廈

嘉里（0683）持有的九龍灣嘉里危險品倉於2012年獲批重建住宅後，新近向城規會申請重建為商廈，地積比率擬由原先9.5倍增加至11.4倍，重建為一幢不多於26層高商廈，涉總樓面52.68萬方呎。合和（0054）就灣仔南固臺等物業向城規會申請改劃成住宅，涉12.7萬方呎住宅樓面提供255伙，城規會將於周五審理申請。