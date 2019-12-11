嘉湖本月44％成交呎價不足1萬

麗湖居3房520萬易手

踏入第四季，嘉湖山莊於10月、11月，分別錄得68宗及27宗成交，當中呎價為1萬元以下成交宗數，分別佔當月成交總數的26%及19%，均低於本月暫錄的44%。中原區域營業經理伍耀祖表示，屋苑新近錄得麗湖居10座低層C室易手，實用面積546方呎3房間隔，以520萬元成交，實呎9524元；原業主早於1996年底以216.6萬元購入，帳面賺逾303萬元或1.4倍。

康樂園呎售1.5萬 低市價一成

新界老牌洋房屋苑大埔康樂園新近錄得一宗銀主盤成交。市場消息指，上述康樂園康樂東路單號屋一個銀主盤，實用面積2579方呎，新近以3900萬元易手，實呎15,122元，成交價較市價低一成。資料顯示，原業主2007年以2828萬元購入上述洋房，持貨12年，帳面升值1072萬元或38%。

加多近山1房蝕210萬沽

市區樓盤方面，在社會運動持續，有個別業主缺乏信心，先行蝕讓沽貨離場。

中原副區域聯席董事翁泉堡指，堅尼地城加多近山高層C室，屬實用面積378方呎1房間隔，可望海景，原業主去年叫價1100萬元放售，近日由買家大膽還價，終以890萬元成交，較叫價勁減210萬元或19%，實呎23,545元；原業主2015年底以1053萬元購入，帳面已經蝕163萬元，若連同代理佣金和其他使費，估計實蝕超過210萬元離場，意味實際蝕幅約兩成。