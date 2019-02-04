上月三大辣稅13億 按月急跌46% 涉境外買家BSD挫六成 跌幅最勁

明報記者 林尚民

稅務局公布，上月涉三大辣稅成交，即買家印花稅、雙倍印花稅DSD和額外印花稅SSD，共涉1736宗，按月減少254宗或近13%；同期涉及稅收總金額逾13億元，比10月錄得逾24.44億元，大減46.4%。

至於最受市場關注，涉及境外買家來香港置業、或以公司名義置業的買家印花稅BSD之成交跌幅最大，上月錄得184宗、涉稅款3.604億元，較10月錄296宗，涉8.804億元，分別按月跌38%及59%，宗數及金額之跌幅，均為三大辣稅之冠。

反修例風波令境外買家減少

事實上，在反修例風波持續下，11月本港社會發生連串大型暴力衝突，社會氣氛極為惡劣，相信是境外買家減少來港置業投資的重要原因。

至於涉雙倍印花稅DSD成交，上月錄1530宗，比10月錄1668宗按月減8%，涉稅款9.359億元，相比10月得15.523億元按月減40%，當中以涉及住宅之雙倍印花稅跌幅較大，11月共錄327宗，比10月481宗少32%，金額則由10月錄得的11.802億元，大減近52%至5.69億元，是按月跌幅第二大的辣稅。

另涉雙倍印花稅之非住宅物業成交，上月有1203宗，比10月1187宗微增1.3%，涉稅款3.669億元，按月卻微跌1.4%。

此外，雖然樓價正值調整期，但業主未有貿然沽貨，上月涉額外印花稅SSD成交共22宗，比10月26宗輕微減4宗或15%，涉稅款1360萬元，按月增加12.4%，屬唯一錄按月升幅辣稅。

業界指《施政報告》未刺激投資客入市

美聯住宅部行政總裁布少明表示，有關辣稅數據反映10月中《施政報告》公布後的具體市况，雖然10月中下旬二手交投反彈，但實際上是以本港用家入市為主，且主要集中在樓價500萬至1000萬元中下價單位，而投資者及非本港居民卻未有太大反應，令辣稅成交不升反跌。

布續指，雖然用家有剛性需求，但中美貿易戰始終未解決，投資者觀望持續，而內地客又怕被針對而減少來港買樓，相信短期辣稅成交宗數字不會有大變。