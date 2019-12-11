湯文亮：大學儲備仍足 可暫不捐錢

只做基本維修 讓破壞者承擔後果

我有不少老友每年都會捐錢畀不同大學，今年都異口同聲話唔捐，除了無謂浪費金錢之外，在社運之下，生意的確難做，並不只是旅遊、零售、住宿那麼簡單，而是影響各行各業，任何一個行業，除了少數經營者可能有錢賺，大多數都是蝕錢，而且是蝕得大大鑊，所以，他們需要留番一些資金守住本業，暫時停捐亦可以理解。不過，大家又不用擔心大學缺少捐款，而政府又不批准大學維修費，大學的破壞是無法修復，因為每一家大學在過去十幾二十年收取了不少捐款，雖然在環球金融海嘯時損失不菲，但現在每家大學平均仍然有20多億儲備，撥十億八億做維修是絕對沒有問題，大學應該希望捐款人是暫停捐款，而不是永遠停止捐款。

中文大學在受到嚴重破壞之後，話咁快已經問政府攞14億維修費，估計理工大學亦差不多，如果政府急急批准，激烈社運人士就可以話好彩他們搞破壞，現在政府出錢修復，大學外觀及教材器具比以前更盡善盡美，變成搞破壞還攞埋彩。我認為政府應該要求大學只可以做最基本維修，只要能夠上課就可以，令學生知道他們做的破壞最後要由他們自己承受，包括畢業後所面對的困難，至於邊個找數，當然是由大學先付，政府慢慢同大學算清楚才找數。

紀惠集團行政總裁

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