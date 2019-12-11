周顯：有錢人才可以食住等

我說，這股票有人沽貨喎！好似是基金𠻹！你點解看好呢？

他說，通常股票有corporate movement，基金唔沽，要寫報告，為免麻煩寧願先沽掉，以後買番。我不知他所講是不是真，不過他是前基金經理，信住先啦！

大孖沙代理人 看好內房高息債

上周五同個banker食飯，他說，𠵱家做銀行好慘！好多時，如果不是lead，只是幫忙批債券，完全沒有fee，白做，賺了出個名而已。所以，他都退休不做了。

不過在場還有一個大孖沙的代理人，他說，現在最好做的，是買高息債券，暫時大部分都仲有錢還，一年不過是爆一隻而已，只要你不是買中爆的那隻，那就仍然有很高的利潤。所以𠵱家個個有錢佬，都買高息債券，當然是內房的啦！不過究竟這些有錢佬會不會在背後另有更安全的terms，就不得而知了。

另一個場合，另一個有錢佬則同我講，現在他只會投資一個地方，就是香港房地產，皆因有危才有機，現在正是等入市的機會。席間有人問﹕「但現在樓無跌過喎！」他笑說﹕「咁咪再等下囉！」

我心想，有錢人能等，因為他們食住等。我們這些窮人，手停口停，邊有本錢等呀？

[周顯 投資二三事]